Piura: investigan mensaje amenazante hallado en baño del colegio Juan de Mori de Catacaos

Según informó el subdirector de la institución educativa, la inscripción advertía sobre un presunto "tiroteo masivo" y un ataque contra el plantel.

Un mensaje con contenido amenazante fue encontrado en una de las paredes del baño del turno tarde del colegio de mujeres Juan de Mori, en el distrito de Catacaos, región Piura.

Según informó el subdirector de la institución educativa, profesor Luis Inga, la inscripción advertía sobre un presunto “tiroteo masivo” y un ataque contra el plantel.

La aparición de este mensaje generó preocupación entre la comunidad educativa. Algunos padres de familia optaron por no enviar a sus hijas a clases hasta que el caso sea esclarecido y se brinden las garantías de seguridad correspondientes.

La institución procedió a borrar las pintas de manera inmediata y las clases continúan desarrollándose con normalidad. No obstante, el caso se mantiene bajo reserva mientras la Policía Nacional realiza las investigaciones para identificar a los responsables y determinar la veracidad de la amenaza.

Las autoridades escolares y policiales coordinarán acciones para reforzar la seguridad en el plantel y brindar tranquilidad a estudiantes, padres y docentes.