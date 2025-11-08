Colegio de Los Olivos refuerza seguridad tras amenaza de muerte a docente: PNP y Serenazgo patrullarán en horario escolar

Una de las maestras recibió amenazas de muerte a través de las redes sociales del colegio. | Fuente: RPP

El colegio Nuestra Señora de Lourdes, ubicado en la urbanización Santa Luisa, en el distrito de Los Olivos, anunció una serie de medidas de seguridad luego de que una docente de su plantel fuera amenazada de muerte en las redes sociales de la institución educativa.

Tras una reunión de coordinación entre representantes de la Comisaría de Pro, Seguridad Ciudadana de Los Olivos, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y la UGEL 02, se acordó que efectivos de la Policía Nacional y Serenazgo del distrito realicen rondas e intervenciones durante el horario escolar.

Asimismo, se informó que las cámaras de videovigilancia del colegio serán conectadas con la Central de Serenazgo del distrito y con la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP para vigilar los alrededores de la institución.

Por su parte, la UGEL brindará soporte socioemocional a todos los miembros de la institución educativa.

En esa misma línea, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana coordinará acciones con la Policía para garantizar la seguridad del personal y los estudiantes.

Finalmente, las autoridades informaron que las clases se desarrollarán de manera remota el lunes 10 y martes 11 de noviembre, tanto en primaria como en secundaria. Asimismo, indicaron que el retorno a la presencialidad será progresivo a partir del miércoles 12 de noviembre.

El caso

De acuerdo con los padres de familia, una de las maestras recibió amenazas a través de las redes sociales del colegio. Los presuntos delincuentes dejaron un mensaje en el que les daban a las autoridades dos días de plazo para retirar a la docente del plantel. Caso contrario, advirtieron, la institución y los estudiantes sufrirían las consecuencias. El mensaje fue acompañado con una imagen de dos balas.

En diálogo con RPP, dos mamitas mostraron su preocupación ante esta situación, pues temen que sus hijos sean víctimas de alguna bala perdida.

“La preocupación de todos nosotros es que, si no cortan esta situación de raíz, vengan, atenten contra la profesora y una bala perdida [le caiga] a cualquier niño. ¿Quién nos devuelve a nuestros niños si les sucediera algo?”, indicó consternada una de ellas.

En esa misma línea, otra madre pidió que las clases sean virtuales para salvaguardar la seguridad de los menores. “Lo que queremos es que nos dé una solución la profesora, nos diga que se van a las clases virtuales porque nos da mucho miedo por nuestros niños”, señaló.