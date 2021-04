Tatiana Gutiérrez perdió a su mamá y hermano mayor en marzo. Ahora falleció su otro hermano, también a causa de la COVID-19. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Tatiana Gutierrez

En menos de un mes Xuxa Tatiana Gutiérrez García a perdido a tres integrantes de su familia a causa de la COVID-19 y hoy, a través de sus redes sociales, pide a los jóvenes no exponerse a contagios al participar de fiestas y a cumplir con el uso de la mascarilla.

El drama de la joven piurana empezó el pasado 12 de marzo. Ese día su madre, María García, murió a los 62 años tras infectarse con el nuevo coronavirus.

Aún no asimilaba la partida de su madre y el 31 de marzo su hermano Tony, de 34 años, murió tras estar 21 días internado por la COViD-19 en el Hospital Temporal de Sullana y mientras esperaba que le asignen una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Ese día, a través de sus redes sociales Tatiana Gutiérrez publicó una fotografía del mensaje que escribió su hermano antes de morir en el que decía “Hermanos les pido que me trasladen a otro lugar, no veo mejoría. Al contrario, nos ignoran... Exijan mi pase a UCI u otro hospital”.

La espera por una cama UCI

Tras la muerte de su hermano Tony, Tatiana Gutiérrez pidió a los médicos y autoridades le asignen una cama UCI para su hermano mayor Dany, de 41 años, que también estaba internado en el hospital Temporal.

Sus pedidos fueron escuchados y el dos de abril Dany Gutiérrez ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos, pero cuatro días después no pudo seguir luchando y murió dejando dos hijas en la orfandad.

Ahora, Tatiana publicó en sus redes sociales un sentido mensaje en el que lamenta la muerte de su mamá y sus dos hermanos.

“En estos momentos me pregunto ¿Por qué el señor no me llevó a mí? Yo no tengo hijos; mi familia son mis hermanos y mis papás, en cambio ellos sí. Sus hijos los esperaban y ahora ya no los verán más. Su recuerdo será el último abrazo y beso que se dieron. ¡Cuánto duele!”, escribió.

Además, aprovechó para pedir a la población cuidarse y no tomar al nuevo coronavirus como un juego.

“Solo les pido que compartan este post, para que aquel que sigue yendo a fiestas, no usa doble mascarilla, sigue compartiendo el vasito de cerveza, lo lea y se enfrente a la realidad que muchos peruanos, estamos viviendo. El COVID nos está matando”, se lee en la publicación.

