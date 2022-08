Piura es uno de los principales destinos turísticos y este 15 de agosto cumple 490 años de existencia | Fuente: Andina

Piura, la ciudad del eterno calor, el lugar preferido de los veraneantes, cumple 490 años de fundación española. Tras un largo debate los historiadores coincidieron que la fecha de creación fue un 15 de agosto de 1532 con el nombre de San Miguel de la Nueva Castilla, reveló Pavel Elías, catedrático de la Universidad de Piura.

Debido a las lluvias, falta de agua para su consumo e inseguridad, los primeros habitantes pasaron por tres lugares hasta llegar al actual territorio donde se ubica la capital regional, narró Elías. Y fue en esos trayectos los vecinos vieron en el agro y el comercio el motor de su desarrollo económico.

"Al no encontrar los españoles zonas mineras, aquí en la región, en la zona, los que se quedaron como vecinos, y los que luego, encomenderos, y luego los españoles que luego fueron llegando se van a adecuar al potencial de la región, que era básicamente la tierra en lo que es la actividad agrícola y la ganadería. Para el siglo, para fines ya del XVI, tenemos ya el inicio de la gran hacienda y de la gran estancia".

Sin embargo, pese a su potencial actual en agricultura, pesca, comercio e hidrocarburos, este 2022, Piura bajó una posición en el índice de competitividad regional, elaborado por el Instituto Peruano Economía. Del puesto 13 bajó al 14 debido a problemas de infraestructura y aumento de asesinatos.









El alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, dio detalles de las actividades para este lunes 15 de agosto | Fuente: RPP

¿Cómo va reactivación económica?

Tras la crisis generada por la pandemia de la COVID-19 se han retomado las celebraciones públicas. Por ejemplo, se desarrolló el denominado tonderazo donde 500 parejas mostraron sus destrezas para el baile y el 30 agosto se realizará el tradicional corso y desfile de carros alegóricos. En este marco, el alcalde Juan José Díaz Dios dijo que esperan la llegada de 20 mil turistas para presenciar estas actividades.

"Esperamos una visita de por lo menos 20 mil turistas, es una cifra aceptable, digamos, en la medida que estamos en plena reactivación económica. Viene un concurso nacional de tondero, viene nuestro corso, nuevamente; como es algo importante para los artistas, el talento piurano, viene el premio Ignacio Merino, entre, reitero, otras actividades que nos van a llenar de mucho orgullo, que eso es lo que necesitamos para, en esta época de reactivación económica, hacer que el extranjero, el turista también se enamore de Piura".





Jovenes piuranos danzan marinera en las calles de la ciudad por su 490 Aniversario | Fuente: RPP

Artesanía piurana

Piura es un exponente de arte artesanal en paja toquilla, filigrana de plata, y cerámica de barro. Talentosos artesanos muestran a través de su trabajo la cultura e identidad regional al mundo. Uno de ellos es el escultor de madera, Oscar Aquino Ipanaqué.

En el 2009 fue reconocido por el Congreso con la Medalla Joaquín López Antay y sus obras estuvieron en exposiciones de Japón, Estados Unidos, Francia, Italia, España, entre otros. ¿Qué piensa este reconocido maestro sobre su aporte a la identidad regional?

"Yo he nacido en una tierra del sol, me engrandecen mis costumbres y tradiciones y las transmito en mis obras de arte. Al realizar mis obras de arte, el goce estético, me siento como si fuese soñador, que hago la materia la convierto en obra de arte. Me siento tan orgulloso de haber nacido en esta tierra de los vicuces y de los tallanes que engrandecen, que fueron los que se opusieron para que no se uniera el Perú con la Gran Colombia, fue el único distrito de Catacaos que se levantó contra Bolívar para decir no".

Piura está próxima a cumplir el medio milenio, pero continúan pendientes algunos problemas por solucionara, como el fenómeno El Niño, las sequías, y la inseguridad. Sin embargo, siempre habrá motivos para celebrar y festejar a la ciudad del eterno calor.