Piura: la región tiene un ausentismo laboral del 30 % debido a las lluvias e inundaciones

Piura viene afrontando inundaciones producto de las lluvias | Fuente: Municipalidad de Tambogrande

Las lluvias e inundaciones que afrontan siete provincias de Piura en los últimos días afecta la actividad laboral de los ciudadanos de esta región. Según Javier Bereche, presidente del Directorio de la Cámara de Comercio y Producción de la región, tres de cada 10 personas no pueden trabajar por estos sucesos climatológicos.

"Es un efecto climático que nos está afectando no solamente en infraestructura sino también en la misma dinámica comercial que tiene pues los servicios, la manufactura, la agricultura, la pesca, etc. Las condiciones mismas de no poder trabajar. Ahora mismo hay un ausentismo laboral del 30 % esto significa que las personas no pueden movilizarse para su trabajo, llegan tarde o tienen una vivienda afectada", sostuvo en el programa Economía Para Todos de RPP.

Bereche también advirtió que hay un desabastecimiento de productos de la canasta básica familiar producto de los problemas logísticos y de transporte que vive la población, además del fenómeno inflacionario.

"Desde la semana pasada tenemos alrededor de 13 puntos más de inflación en la canasta básica familiar. Eso es muy complicado para poder sobrellevar en una situación de emergencia como la que tenemos. Tenemos desabastecimientos en productos que tienen problemas para ingresar de sur a norte, así como en el trasbordo de estos elementos", precisó.

El funcionario explicó que el huevo, el pollo, la papa y el aceite son algunos de los productos cuyos precios aumentaron en la región. Además, indicó que existe un 80 % de informalidad laboral en Piura.

Por otro lado, aseguró que el sector turismo en la región no se ha visto tan impactado por la situación. En ese sentido, indicó que no tienen información de hoteles afectados.

Pobladores quedan aislados

La crecida de las aguas de la quebrada Carneros ha provocado la inundación del puente del mismo nombre, dejando incomunicados y aislados a los pobladores del distrito de Tambogrande en Piura.

El Puente Carneros está construido sobre la quebrada y está completamente inundada. Reportes de RPP Noticias pudieron constatar que los vehículos de transporte como mototaxis no pueden avanzar y los pobladores están intentando cruzar pese a que el agua les llega hasta el abdomen.

Los residentes del lugar mostraron su molestia debido a que parte del plan que se tuvo en el 2017 con el fenómeno de El Niño costero era descolmatar (limpiar los fondos de los ríos o lagunas donde se han ido depositando residuos sólidos) la quebrada ante los desbordes e incrementos de la lluvia que periódicamente se registran en esta zona.