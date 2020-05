Médicos permanecerán en Talara | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: RPP

Los cinco médicos que llegaron de Lima para ayudar en el hospital EsSalud de Talara (región Piura) desmintieron que hayan renunciado tal como lo mencionó el director del establecimiento a un medio local.

"Ninguno de nosotros hemos renunciado. Estamos actualmente y nunca pensamos en dejar Talara. Jamás pensamos en renunciar", indicó a RPP Noticias la doctora Flor Príncipe, parte del equipo que llegó de Lima.

La médica también contó lo difícil que es trabajar con el equipo de protección personal (EPP) bajo los 28 grados de temperatura que hay en la ciudad.

"A veces estamos sin tomar agua, ni almorzamos porque no queremos quitarnos el equipo de protección para no contaminarnos. Estamos trabajando por los pacientes", señaló.

Por otro lado, pidió a la población colaboración y paciencia. "Que sepan que cada día nos levantamos pensando en nuestros pacientes, en lograr sacarlos sanos para que puedan volver a sus casas", indicó.

Por su parte, el médico Juan José Giudice García, parte también del equipo, confirmó que el lunes 25 de mayo, cuando llegó el oxígeno los familiares de los pacientes enfermos se desesperaron y en su intento de controlarlos fueron empujados. Sin embargo, ellos optaron por quedarse.

"El suceso no nos ha quitado las ganas de trabajar y estábamos listo para continuar, pero necesitábamos que nos respalden con la seguridad en el hospital. Nosotros entendemos que las personas ante la muerte de sus familiares pierden la paciencia, los cabales. No podemos echarles la culpa. No tenemos ningún rencor ni problema con la población", señaló.

El gerente de la red Piura - EsSalud, José Avelino Céspedes, informó que han solicitado apoyo a las Fuerzas Armadas para que resguarden los hospitales de la red en toda la región Piura y así se les pueda dar seguridad a los profesionales.