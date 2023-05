Piura: niña de 5 años se salva de morir al caer en un buzón de desagüe

¡Una trampa mortal! En eso se han convertido los buzones de una obra abandonada en Piura. Una niña de 5 años se salvó de morir al caer en uno de ellos, mientras iba caminando acompañada de su madre la noche de este jueves 4 de mayo.

Según relató la progenitora de la menor a RRP Noticias, los buzones de la zona se encuentran destapados a pesar de que el lugar cuenta con poca iluminación. Esto facilitó que su pequeña caiga al hoyo de entre tres y cuatro metros. Afortunadamente, un vecino que transitaba por la calle la ayudó a rescatar a su hija.

“Veníamos caminando, pero aquí no es iluminado y es oscuro. Venía con mi niña y otro pequeño y por estar caminando con otro niño no me di cuenta del desagüe. La bebé se cayó al desagüe y yo la llegué a mirar cuando sucedió. Cuando se cayó, corrí a sacarla y como pasaba un vecino por la zona, me ayudó. Salió embarra y llena de desagüe”, contó la madre de la niña de 5 años a RPP Noticias.

Consecuencias del accidente

A consecuencia del accidente, la pequeña sufrió cortes en la frente y se lastimó una de sus orejas. Además, de acuerdo con la madre, la niña quedó afectada psicológicamente tras el accidente.

“Tiene una rajita en su frente y la oreja la tiene demasiado lastimada por adelante y por atrás. Además, por ratos está bien, pero por otros viene y me dice que le duele la cabeza, llora, está asustada. Anoche se orinó en la cama cuando no lo hace, es por miedo. Llora, por ratos se acuerda y me dice: ‘no me quiero caer, no me quiero caer’”, agregó la mujer.

La progenitora de la pequeña aseguró que la llevará al centro de salud más cercano para que los médicos evalúen los daños físicos que le provocó el accidente.

Además, la mujer aseguró que está no es la primera vez que se reporta un accidente similar. Otros niños de 1 y 2 años se han caído en los buzones en anteriores oportunidades.

Por último, la madre denunció la falta de acciones inmediatas de las autoridades para clausurar los buzones, que se encuentran abandonados desde el año pasado.