Piura: profesora fue trasladada a un hospital tras comer torta mezclada con Clonazepam que le invitó su alumno

Piura Profesora fue llevada de emergencia al hospital tras comer torta mezclada con Clonazepam que le invitó su alumno.

Tyrone Sánchez, especialista de convivencia escolar de la DREP, señaló que el hecho se trató de una "travesura". | Fuente: RPP

Las autoridades escolares se encuentran investigando el caso de un estudiante de tercero de secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga, ubicado en la urbanización San Felipe, en la región Piura, quien fue señalado de ofrecerle a su profesora de inglés -que a la vez es su tutora- un trozo de torta mezclado con siete pastillas para dormir (Clonazepam).

En un primer momento, se dijo que el escolar hizo esto con la intención de evitar que la maestra entregara la libreta de calificaciones a sus padres. Sin embargo, Tyrone Sánchez, especialista de convivencia escolar de la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP), quien llegó hasta la I.E para realizar las diligencias correspondientes, afirmó que solo se trató de una “travesura”.

“Se ha presentado la ingesta de un postre con mezcla de un medicamento, en este caso Clonazepam. La profesora está bien de salud, se le ha auxiliado en el momento indicado. No hay ninguna intención maliciosa, a veces son travesuras de los mismos estudiantes. En este caso (tal vez ha sido) curiosidad, de pronto ha visto los medicamentos y quería saber los efectos, no lo sabemos todavía”, explicó el representante de la DREP.

Maestra fue trasladada al hospital y permanece estable

La docente sufrió un desmayo poco después de consumir el pastel, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital Santa Rosa por sus colegas. Tras su ingreso al centro de salud, el joven confesó sus actos a sus compañeros, quienes informaron -inmediatamente- a las autoridades del colegio. Este aviso permitió a los médicos realizarle rápidamente un lavado gástrico a la docente, que logró salvarle la vida. La maestra permaneció internada por más de tres días hasta estabilizarse.

Actualmente, el alumno no ha sido expulsado de la I.E San Luis Gonzaga, pero sus padres decidieron cambiarlo de colegio tras el lamentable hecho. Por el momento, se conoció que no se le seguirá al menor un proceso penal, ya que la profesora no ha presentado ninguna denuncia.