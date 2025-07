Rector de la Universidad Nacional de Piura denuncia amenazas y extorsión tras ser elegido en el cargo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El rector electo de la Universidad Nacional de Piura (UNP), José Ordinola Boyer, denunció ante la División de Investigación Criminal (Divincri) que está recibiendo amenazas de muerte y extorsión a través de su celular, según declaró a los medios de comunicación.

Ordinola dijo que no descarta que estas amenazas tengan relación con su reciente triunfo en las elecciones universitarias. Además, manifestó que estos actos intimidatorios pretenden forzarlo a renunciar al cargo para que quienes las riendas de la universidad sean tomadas por personas que han estado "25 años en el poder" en la Universidad de Piura.

En los mensajes recibidos en su cuenta de WhatsApp, comentó que le exigen el pago de 10 mil soles para no atentar contra su vida y la de sus familiares. Además, señaló que le enviaron un video en el cual le muestran una granada de guerra.

“Son mensajes por WhatsApp. El primero fue un video en el que percutan un arma. Luego recibí un mensaje en el que me dicen que pertenecen a una organización internacional. Me piden diez mil soles. En otro video me muestran una granada que, aseguran, lanzarán a mi casa”, detalló el rector.

Vigilancia sospechosa y temor por su seguridad

Pese a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la Defensoría del Pueblo afirmaron que no hay motivos para anular las elecciones universitarias, la mañana de este miércoles, a través del portal de Transparencia de la Universidad Nacional de Piura, se publicó una resolución que confirma la anulación del proceso electoral para las elecciones a nuevo rector de la casa de estudios, según lo que indica el documento, por haberse vulnerado los principios de transparencia, legalidad y equidad.

Luego de esta publicación, simpatizantes del rector elegido, José Ordinola Boyer, se reunieron frente al comité electoral de la universidad para realizar un plantón en rechazo a esta medida.

Piura, en el primer lugar de extorsiones a nivel nacional

La región Piura encabeza las estadísticas nacionales de denuncias por extorsión. Según información policial, hasta junio de este año se registraron más de 900 casos, en su mayoría dirigidos desde centros penitenciarios.