Equipo de la PCM estuvo en Puno, pero se pudo dar ningún tipo de diálogo | Fuente: PCM

El viceministro de Gobernanza Territorial, José Muro Ventura, reconoció que pese a los esfuerzos no se concretó ninguna reunión con los principales dirigentes y autoridades en Puno. Esto luego de que el lunes las protestas en la ciudad dejaran 17 muertos y más de 50 heridos.

"Hemos ido por segunda vez y volvimos a hacer el mismo esfuerzo de tratar de ubicar a los diferentes actores sociales y también políticos, autoridades elegidas, pero tampoco obtuvimos respuesta. Pero lo que sí hemos podido evidenciar por segunda vez es la manifestación y la expresión que tiene el gobierno en poder dialogar con los pobladores y los líderes en la ciudad de Juliaca-Puno", sostuvo a su llegada a Lima.

José Muro afirmó que, si bien hay voluntad de reunión, no hay posibilidad de que la población pueda reunirse con ellos debido a que las vías siguen bloqueadas por todo Juliaca.

"Juliaca prácticamente está paralizada. No hay por dónde movilizarse, todas las vías de acceso están bloqueadas. Hay muchas dificultades para que los pobladores y autoridades lleguen a este punto que en un principio planteamos en el aeropuerto o nosotros salir. Cuando hemos visto la realidad existente era imposible y por eso no hemos podido concretar este inicio de diálogo. Todas expresaron voluntad, pero no había posibilidad de llegar a un punto, el gobernador tiene el interés de conversar", manifestó.

Por último, Muro sostuvo que no pudo verificar la versión de que supuestos grupos radicales azucen a la población, pero afirmó que sí existe mucho miedo en Juliaca.

"No hemos tenido oportunidad de hacer esa identificación, no tenemos mayor información en este momento. Tenemos personal ubicado en la zona y que sigue intentando hablar con la gente, pero sí puedo decirles que en Juliaca hay mucho miedo", expresó.

Toque de queda por tres días en Puno

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sostuvo que en Puno regirá un toque de queda desde las 08:00 p.m. hasta las 04:00 a.m. por un plazo de tres días.

Otárola detalló que la medida se aprobó en el Consejo de Ministros y que la inmovilización social obligatoria se impone para “salvaguardar” la vida e integridad de los ciudadanos, tras los actos vandálicos y enfrentamientos entre manifestantes y policías que se han registrado ayer, lunes 9, en Puno.

El primer ministro también anunció que el Gobierno de Dina Boluarte ha declarado duelo nacional laborable para el miércoles, 11 de enero, en señal de respeto a las 45 víctimas mortales que se han producido durante las protestas que iniciaron entre la segunda y tercera semana de diciembre.