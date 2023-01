El comandante general de la PNP señaló que hay un contracampaña informativa contra la Policía y señaló que han abierto las indagaciones sobre uso excesivo de la fuerza de oficiales en las protestas. | Fuente: RPP Noticias

El comandante general de la PNP, Raúl Alfaro, señaló que los agentes policiales, el suboficial de segunda PNP, José Luis Soncco Quispe y el suboficial de tercera PNP Ronald Villasante Toque, no utilizaron sus armas de fuego cuando una turba se acercó al vehículo policial la madrugada de hoy martes.

"'En las últimas horas, ha habido ataques muy violentos contra el aeropuerto y otras instituciones públicas; y como consecuencia de eso, ha habido un policía fallecido, el suboficial Soncco Quispe (...) es materia de investigación. [Los policías] fueron reducidos, han evitado el uso de su arma de fuego al ver que estaban riesgo su vida. No han hecho uso de su arma de fuego. Los han dejado y finalmente el suboficial Villasante ha podido escapar de la turba", comentó el comandante PNP.

"Hemos realizado las diligencias, ha estado con su uniforme de Policía y hemos venido a recibirlo [al herido], ha sido evacuado al ser un trabajo muy estrecho entre la Policía y el Comando Conjunto. 'El policía está poli contuso y está con una afectación psicológica por la situación difícil que le ha tocado vivir y en algún momento, él ha perdido la conciencia", declaró a la prensa sobre el policía herido Villasante.

En esa línea señaló que las diligencias confirmaron que el cuerpo carbonizado al costado del vehículo policial era del suboficial José Luis Soncco y van a continuar con las investigaciones de "personas que están incitando la violencia indiscriminada, una justificación irracional donde solamente hay heridos y muertos y pérdidas económicas muy grandes para las instituciones públicas y del Estado".

Denuncia contracampaña a la PNP

Por otro lado, cuestionó que hay una campaña de propaganda contra la Policía donde se difunde información falsa respecto al accionar policial por las protestas en diversas regiones del país. "Ese trabajo ya se está investigando con las unidades y las fuerzas armadas", dijo.

Ejemplificó los casos con fotografías donde presuntamente policías se llevaban ropa y objetos luego del saqueo a un centro comercial por parte de manifestantes.

Además, Raúl Alfaro declaró que la PNP respeta los lineamientos establecidos por la Corte Interamericana en donde se regula la intervención de la Policía.

"Hace poco tuvimos la visita de miembros de la Comisión Interamericana en donde encontraron que la Policía cumple con todas las recomendaciones y absolutamente respetuosa de los derechos humanos, de la personas", aseguró en declaraciones a los medios.

Al ser consultado sobre videos y declaraciones en donde sostienen que la Policía utilizó el uso de la fuerza con los manifestantes, Alfaro señaló que será materia de investigación por parte del Ministerio Público y la Inspectoría de la Policía. Agregó que han dispuesto todas las facilidades para realizar las indagaciones.

Viceministro anuncia que no lograron diálogo en Puno

José Muro Ventura, viceministro de Gobernanza Territorial, señaló que no tuvieron éxito en concretar un diálogo con diferentes líderes y autoridades de la región Puno respecto a las protestas ocurridas que han dejado 17 peruanos muertos.

"No tuvimos oportunidad, hemos tratado de ubicar a los diferentes actores sociales, políticos, autoridades elegidas y tampoco hemos tenido respuesta", aseguró en declaraciones a la prensa.

Aseguró que el equipo de la PCM, la secretaria de gestión y diálogo, ha tratado de convencer a los diferentes líderes sociales "para que participen en la reunión" pero "se ha cerrado la oportunidad, sumado a que Juliaca está paralizada".

"No hay donde movilizarse, todas las vías están bloqueadas para que lleguen al punto de encuentro y cuando hemos visto la realidad era imposible. Hemos esperado en la zona, pero finalmente no hemos podido concretar este diálogo", agregó Muro Ventura.

Recalcó que no se pactó, pero sí hizo buscaron a las autoridades ya que "había voluntad, pero dificultad de llegar a Puno". "No podría decir que hay un saboteo del diálogo, sino que no hay condiciones para movilizar y concentrar con seguridad y dialogar hasta la ciudad de Juliaca".