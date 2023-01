Natalia Díaz Chalco señaló que al llegar al centro poblado el Molino, la ambulancia chocó con montículos de tierra, peñas y palos. | Fuente: RPP

La jefa de guardia del Hospital Yunguyo, Natalia Díaz Chalco, se refirió al fallecimiento del recién nacido que era trasladado por carretera en la región Puno y precisó que no deberían atacarse los unos a los otros. Ello, en referencia al bloqueo de carretera en medio de las protestas que exigen el adelanto de elecciones y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, y la actitud hostil de los manifestantes que impidieron el paso de la ambulancia.

"Lastimosamente, hay algunas situaciones que necesitan manejo más especializado. No es que nos dio la gana de referirlo y queremos que lo atiendan. La población debe entender que estamos para servirlos. No podemos atacarnos entre nosotros mismos. Eso no puede estar pasando", dijo en Encendidos de RPP.

Encontraron dos vías bloqueadas

Natalia Díaz Chalco relató todo el proceso que vivió desde que nació el bebé hasta el bloqueo de las vías que le impidió recibir tratamiento oportuno, lo que ocasionó su deceso.

"Es un recién nacido prematuro de 35 semanas. El parto fue el día 7 (de enero) en la tarde en las instalaciones del Hospital de apoyo de Yunguyu en el servicio de Ginecología. Al inicio nació estable, con un peso de 2 kilos 440 gramos. Pero el día de ayer, aproximadamente al mediodía el personal de enfermería nos informó que había una evolución desfavorable. Lo encontramos con un síndrome de dificultad respiratoria (...). Ante la eminente evolución desfavorable del paciente se decidió gestionar la referencia al Hospital Manuel Nuñez Butrón (...) Allí nos respondieron favorablemente, indicando que el paciente sea referido lo más antes posible". contó.

"Normalmente hay un sistema de referencias coordinado. El tramo de la carretera de Yunguyu a Puno es de aproximadamente dos horas. Pero en casos de emergencia, cuando tenemos pacientes graves, la ambulancia puede demorar una hora y 30 minutos", agregó.

Díaz Chalco contó que al encontrar la primera vía cerrada, la ambulancia tuvo que desviarse para ir por una ruta alterna, a fin de llegar al Hospital Manuel Nuñez Butrón. Posteriormente, indicó que, ante el segundo obstáculo, tuvieron que bajar tanto el médico como los familiares para intentar abrirse paso.

"A las 4.40 p. m., después de haber estabilizado al paciente, salió la ambulancia conjuntamente con un personal de enfermería, el médico de turno, dos familiares y el chofer. Pasando como 15 minutos de traslado se encuentran con el primer obstáculo donde habían cerrado la pista con unas piedras grandes, imposibles de ser movidas. Han tenido que tomar una ruta alterna, ir por trocha, subir al cerro, y tratar de descender por otro lado, lo que ha aumentado el tiempo", manifestó.

"El segundo tramo bloqueado es a la altura de Pomaca, donde encuentran igual piedras, a lo que bajó el médico, el chofer y dos familiares a hacer el retiro de las piedras. Logran avanzar y es en el Centro Poblado de Molino donde encuentran un montículo de tierra que cubría toda la carretera. Con el padre, el chofer y el médico toman la decisión de, con baldes y palos, tratar de bajar el montículo para que la ambulancia prosiga. Ahí salen los pobladores a gritarles. El médico se presenta a explicar la situación. Han estado en una dicusión de aproximadamente 40 minutos", añadió.





Manifestantes pincharon las llantas de la ambulancia

Tras una infructuosa charla, Natalia Díaz contó que la enfermera intentaba explicar la situación a los manifestantes, pero no cedieron ante la plática y, pese a la gravedad de la situación, pincharon las llantas de la ambulancia. El recién nacido falleció minutos antes de las 8.00 p. m.

"Pese a que la enfermera les indicaba que estaba mal, que estaba en una incubadora, dependiendo de oxígeno, llega un momento en que la enfermera le indica al médico que el paciente se encontraba muy mal. El médico sube a la ambulancia para realizar las maniobras de reanimación, y la población empieza a mover la ambulancia y les pinchan la llanta para que no puedan avanzar", aseveró.

"No entendemos por qué esta población se ha tornado tan agresiva. Se confirma el deceso del recién nacido a las 19.46 p. m. Ahí están los 40 minutos de sobra que la ambulancia requería para llegar al hospital y atenderlo", finalizó.