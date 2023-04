Manifestantes bloquean el puente Ilave en la vía de Puno a Desaguadero como parte del 'paro seco'

'Paro seco programado' en Puno | Fuente: RPP

Un grupo de manifestantes bloquearon el puente Ilave, en la vía que une las ciudades de Puno con Desaguadero, en la frontera con Bolivia, durante el paro seco programado en esta región.

Los conductores de vehículos que realizan servicio hacia la zona sur informaron que los manifestantes también bloquearon los ingresos y salidas en la ciudad de Juli de la provincia de Chucuito.

El mismo escenario ocurre en la ciudad de Ayaviri de la provincia de Melgar, donde algunos vehículos de transporte interprovincial se trasladan por vías alternas para llegar a su destino.

Continúa servicio de transporte urbano

A pesar de estos bloqueos, en las ciudades de Juliaca, Ilave, Juli y otras el servicio de transporte urbano se registra de manera normal, al igual que en la ciudad de Puno.

En los mercados y centros comerciales las atenciones se desarrollan con toda normalidad, los trabajadores de diferentes instituciones públicas y privadas llegaron a su centro de trabajo y en las diferentes investigaciones públicas y privadas las atenciones son de forma normal.

Hay que recordar que Puno es la única región que mantiene el paro indefinido desde el 4 de enero de este año.

