Presunto parricidio en Puno: hombre acusado de asesinar a su madre y hermana se lanzó del cuarto piso para evitar detención

Un hombre presuntamente asesinó a su madre y a su hermana dentro de las instalaciones de un colegio que la familia gerenciaba, según informó el comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), Sandy Torres Guerra, de la comisaría de Juliaca, en la región Puno. Se trata de un presunto caso de parricidio.

El principal sospechoso fue identificado como Luis Pino Hinojosa, de 46 años, quien se lanzó del cuarto piso de su casa tras notar presencia policial. Luego fue trasladado al hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, donde se encuentra bajo custodia policial.

Luis Pino figura como gerente general del Colegio Peruano Británico Francis Aston, ubicado en Juliaca, donde fueron encontrados los cuerpos de ambas mujeres, identificadas como Rita Hijonosa, madre del sospechoso, de 70 años, y Fabiola Pino, su hermana, de 30.

Según los primeros reportes, las dos mujeres presentan golpes hechos con objetos contundentes y habrían estado en el colegio para tener una reunión la noche de ayer, domingo.

Caso se conoció tras denuncia desaparición

Agentes de la Policía Nacional llegaron al colegio tras la denuncia de desaparición que hizo la pareja de Fabiola Pino, Eber Aracayo Condori, quien acusó a su cuñado de haberlo agredido.

"Mi esposa y mi suegra están muertas. Yo estaba durmiendo con mi hijo de siete meses en la casa. De pronto, sentí un combazo. Me ha golpeado. Me dio un combazo, reaccioné y era mi cuñado. Me dijo 'te voy a matar", contó a RPP.

Aracayo Condori narró que anoche su pareja le había dicho que tenía una reunión en el colegio pero luego no contestó el celular.