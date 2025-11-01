Puno: incautan droga valorizada en 93 mil dólares y destruyen más de 20 laboratorios clandestinos

En Puno, efectivos de la Policía Nacional incautaron droga valorizada en más de 93 000 dólares y destruyeron alrededor de 20 laboratorios clandestinos en varios sectores del distrito de San Pedro de Putina Punco, en la provincia de Sandia.

El hecho ocurrió durante una operación de interdicción, informó a RPP la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) Sur Oriente.

Intervención

En el operativo, las fuerzas del orden lograron intervenir las instalaciones de una empresa de carga, donde hallaron una caja procedente de Lima con destino a la ciudad de Juliaca, logrando incautar (62) paquetes de droga tipo ladrillo con un peso de 63 kilos con 659 gramos, valorizado en más de 93 mil dólares.

De otro lado, en las instalaciones ilegales ubicadas en los sectores de Pampa Gloria, Charuyo, Villa Rinconada y Santa Fe, zonas de difícil acceso dentro de la selva puneña, la Policía Nacional halló grandes cantidades de insumos y productos en proceso de transformación, logrando destruir 24 laboratorios de clorhidrato y pasta básica de cocaína.

Operativo

En total, se decomisaron e incineraron grandes cantidades de coca molida, hoja de coca seca, hidrocarburos, además de diversos materiales empleados en la producción de droga como machetes, motores, gatas, cocina, prensa hornos y otros, valorizados en más de 89 500 dólares estadounidenses.

Las autoridades antidrogas indicaron que la intervención forma parte de las acciones permanentes contra el tráfico ilícito de drogas, en la zona de selva alta de Puno, una de las rutas más utilizadas para el acopio y procesamiento de hoja de coca en el sur del país.