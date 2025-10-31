Junín: Fiscalía investiga presunto vertido de desechos municipales en río Cunas y quebradas

Una funcionaria de la OEFA señaló que los vecinos de la zona entre Pilcomayo y Sicaya encontraron basura con documentos municipales y denunciaron el caso ante el Ministerio Público.

La Municipalidad Distrital de Pilcomayo está siendo investigada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental por presuntamente arrojar residuos sólidos en zonas no autorizadas del valle del Mantaro, en la región de Junín.

Imelda Montoro, jefa de la oficina desconcentrada de la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), informó que vecinos de la zona entre Pilcomayo y Sicaya encontraron basura con documentos municipales y denunciaron el caso ante el Ministerio Público.

Montoro también señaló que el distrito no tiene botadero ni relleno sanitario para sus residuos. Además, contó que otro vertido de residuos se detectó cerca del río Cunas, donde los desechos estaban cubiertos con tierra y piedras, y se usó maquinaria pesada para retirarlos. Un vehículo de la municipalidad fue intervenido mientras descargaba los desechos.

La Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) identificó 31 puntos críticos de basura en calles y parques del distrito.