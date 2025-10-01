Puno: madre encontró a su hijo sin vida dentro de un pozo en una urbanización de Juliaca

Las causas del deceso todavía son investigadas por la Policía Nacional. La mujer había llegado a visitar a su hijo porque no le respondía las llamadas telefónicas.

Una madre encontró a su hijo muerto dentro de un pozo ubicado dentro de su casa, ubicada entre los jirones Ramis con Saña de la urbanización Taparachi de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, región de Puno.

Según informó serenazgo de la Municipalidad de San Román, Antonia Quispe Camacho, de 50 años de edad, llegó a esta localidad desde la ciudad de Arequipa debido a que su hijo, de 28 años, no contestaba sus llamadas telefonicas desde hace días.

La mujer contó entre lágrimas a las autoridades que, al encontrar las puertas aseguradas de la casa donde vivía su hijo, quien vivía solo, ingresó con la ayuda de unos vecinos trepando por los muros. Al entrar, encontró el cadáver dentro del pozo.

Las causas del deceso todavía son investigadas por la Policía Nacional. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis y se espera el pronunciamiento del Ministerio Público tras las pericias.