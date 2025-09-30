Patricia Juárez: La Comisión de Ética "debe ser rigurosa" en el caso de Héctor Valer por escupitajo a periodista

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Patricia Juárez, integrante de la Comisión de Constitución del Congreso, se pronunció sobre el incidente ocurrido en Juliaca (Puno), donde el congresista Héctor Valer escupió al periodista Max Lanza.

La parlamentaria de la bancada de Fuerza Popular manifestó que la Comisión de Ética del Parlamento "debe ser rigurosa en este caso".



La congresista calificó el acto como "un exceso de parte del congresista". Aunque reconoció que los parlamentarios a menudo son "atacados", enfatizó que un legislador tiene la responsabilidad de ser cauto y debe "saber retirarse".

En ese sentido, señaló que "uno no puede contestar agresión con agresión".



Juárez detalló que, según lo observado en el video, el congresista Valer incluso "regresa cuando ya estaba él yéndose y regresa y hace ese acto".

Subrayó que este tipo de hechos resulta "ofensivo" y es "muy malo para la percepción que se tenga del Congreso".



Moción de censura contra Juan José Santiváñez

Al ser consultada sobre la posibilidad de censurar al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, Juárez abordó el procedimiento parlamentario necesario.



Aunque reconoció que existen audios y cuestionamientos públicos relacionados con el ministro, enfatizó que la "práctica parlamentaria y el reglamento del Congreso" determinan que la interpelación debe preceder a la censura.



Juárez recordó un antecedente donde el oficial mayor rechazó un pedido de censura "directa" (contra el exministro de Salud Hernán Condori) porque se trataba de una censura sin interpelación previa.

Por lo tanto, dada la existencia de estos precedentes, Juárez considera que el área administrativa y el oficial mayor "van a denegar esa moción de censura" si se presenta de manera directa.

En otro momento, Juárez expresó su deseo de postular al Senado en las próximas elecciones generales, pero señaló que aún no hay una decisión confirmada desde Fuerza Popular sobre la lista de candidatos a esta cámara del Congreso.