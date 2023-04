Puno: mujer aimara desciende en cuerdas de la colina para promover el turismo en Ayrumas Carumas

Puno: Mujer aimara desciende en cuerdas de la colina en centro poblado de Ayrumas Carumas | Fuente: RPP

Los pobladores de las zonas altas del distrito de Acora, en la región Puno, iniciaron la promoción del turismo vivencial y de aventura, para lo cual una mujer joven aymara, Gleni Marivet Jinchuña Arocutipa, descendió en cuerdas desde una colina en el centro poblado de Ayrumas Carumas.

“Como es la primera vez que se está viendo el turismo [en Ayrumas Carumas] me sentí más feliz para trabajar y experimentar cómo se puede bajar [de la colina]. Me he emocionado, es bonita esta aventura al bajar por las rocas. Quisiera invitar que vengan a Ayrumas. Hay rocas maravillosas y pueden explorar la maravilla del lugar”, declaró a RPP.

Gleni Jinchuña, junto a las autoridades de la zona y pobladores, ofrecieron a los visitantes un nuevo destino turístico vivencial y de aventura. En el lugar pueden apreciar la variedad de alpacas de raza y llamas; las cuevas de los antepasados y las viviendas de los exhacendados.

Gleni Marivet Jinchuña Arocutipa, descendió en cuerdas desde una colina en el centro poblado de Ayrumas Carumas.

Pero lo más atractivo es descender en cuerdas de las diferentes colinas en una altura de 50 metros, aproximadamente, que se vive en la zona.

Sus autoridades también señalaron que los pobladores se dedican a la artesanía en la elaboración de chompas, mantas, chales, guantes, chullos y otros a base de la fibra de alpaca; además se puede disfrutar en la zona platos típicos a base de pescado, como la trucha, que son criados en los ríos del lugar.

El centro poblado de Ayrumas Carumas está ubicado en la zona alta del distrito de Ácora. Para llegar, el viajero puede tomar vehículos en el terminal zonal desde la ciudad de Puno, cuyo trayecto es de una hora y media. En el camino se pueden apreciar bosques de piedra.

