Puno: Pobladores impidieron a militares izar Pabellón Nacional y bandera distrital en Desaguadero

Los pobladores de la ciudad de Desaguadero, en la provincia de Chucuito, en la región Puno, impidieron que los militares realicen este domingo la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y de la bandera distrital.

Un batallón de militares llegó hasta la plaza de armas de Desaguadero en la frontera con Bolivia al compás de una banda de músicos para el izamiento. Sin embargo, los vecinos les quitaron la cuerda y con arengas obligaron a retirarse de la zona sin reportarse enfrentamientos.

Un oficial de los militares señaló a RPP Noticias que solo habían realizado un ensayo para una ceremonia en los próximos días y que luego se retiraron al compás de la banda de músicos a bordo de camiones portatropas hacia el local del Centro Binacional de Atención en Fronteras (Cebaf).

Según algunos vecinos de Desaguadero, no hubo las coordinaciones para el izamiento del Pabellón Nacional y la bandera distrital que se cumplía los domingos a las 11 de la mañana, pero aclararon que no antes de la citada hora.

Paro desde enero

La región Puno se mantiene en un paro desde el pasado 4 de enero para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y nuevas elecciones generales. Pese a que algunos tramos de las vías siguen bloqueados, los vehículos pueden pasar por un lado de las carreteras y llegar a su destino.

Ya el jueves un grupo de manifestantes bloquearon el puente Ilave, en la vía que une las ciudades de Puno con Desaguadero, en la frontera con Bolivia, durante un paro seco programado en la región. Transportistas señalaron que también había un bloqueo en los ingresos y salidas de Juli, provincia de Chucuito, y en la ciudad de Ayaviri, provincia de Melgar.



