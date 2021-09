Suspenden la vacunación a adolescentes de 16 y 17 años en toda la región. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Blas Condori

En la región Puno se suspendió la vacunación a los adolescentes de 16 y 17 años, luego de cuatro horas de haberse iniciado la jornada en el primer día de convocatoria. Según el director regional de Salud, Jorge Sotomayor, la decisión se tomó al no poder ingresar al sistema del Ministerio de Salud (Minsa) y registrar los datos de los menores de edad.

Al ser consultado por RPP si la región contaba con autorización del Minsa para vacunar a los adolescentes, el director regional evitó responder. Sotomayor pidió calma a la población e indicó que ya han enviado los documentos correspondientes al ministerio.

"No podemos ingresar los datos, no nos permite el software ingresar el nombre, su edad, etc, para poder registrar como paciente vacunado... pedirle a la población un poco de paciencia, en los siguientes días estaremos empezando (a vacunar) a menores de edad", señaló Sotomayor.

Según los integrantes de las brigadas de salud, en los vacunatorios de la ciudad de Puno suspendieron la inmunización a los jóvenes, tras el comunicado de la Dirección Regional de Salud.

RPP estuvo por la mañana en el colegio Glorioso San Carlos, ubicado en el parque Pino, donde el problema para registrar los datos de los jóvenes ya se reportaba; sin embargo, en ese local se optó escribir en cartillas los datos.

