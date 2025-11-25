Puno: una mujer muere tras despiste del auto donde viajaba en la vía Juliaca - Lampa

El conductor de la unidad sobrevivió al accidente, pero fue trasladado a una clínica para ser atendido de sus heridas. La Policía Nacional investiga las causas de este suceso.

Una mujer falleció esta madrugada tras un accidente de tránsito sucedido en el kilómetro 14, sector Puca Chupa, de la vía Juliaca - Lampa, en la provincia de Lampa, región Puno. La joven perdió la vida luego de que el auto en el que iba se despistó y quedó volcado en la carretera.

La Policía Nacional sospecha que este accidente se debió a un exceso de velocidad. Al llegar al lugar, encontraton al conductor del vehículo, quien presentaba lesiones y fue trasladado a la Clínica América, donde recibió atención médica.

La identidad de la víctima mortal así como del conductor herido no han sido reveladas. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones.

Más casos similares en la región

Los accidentes vehiculares en Puno han sido muy frecuentes en los últimos días. El último sábado, un automóvil particular se desbarrancó y cayó a las aguas del lago Titicaca, en la provincia de Moho, según informó el corresponsal de RPP en la región altiplánica.

Producto del accidente, los dos ocupantes del vehículo siniestrado perdieron la vida. Las causas de este accidente también son motivo de investigación.