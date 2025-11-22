Automóvil se desbarrancó y cayó a las aguas del lago Titicaca en Puno

El vehículo terminó en las aguas del lago Titicaca. | Fuente: PNP

Un automóvil particular se desbarrancó y cayó a las aguas del lago Titicaca, en la provincia puneña de Moho, informó el corresponsal de RPP en la región altiplánica.

El trágico accidente se registró ayer, viernes, en horas de la tarde, en la vía Moho-Conima, en el sector conocido como Chujucuyo, detalló nuestro periodista.

El coronel PNP Raúl Genaro Acosta Vera, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Juliaca, informó que el vehículo cayó por un barranco de unos 70 metros y terminó en el lago Titicaca.

El alto mando detalló que pobladores de la zona descendieron por la pendiente y, con la ayuda de botes, trataron de auxiliar a los posibles sobrevivientes.

Labores de rescate de víctimas

Al cierre de este informe, se desconoce el número de víctimas producto de este accidente.

El corresponsal de RPP en Puno indicó que la zona es de difícil acceso y no cuenta con cobertura telefónica, lo que complica las labores de rescate y la confirmación de información en torno al accidente.

Medios puneños reportaron lo ocurrido, pero no hablan de cifras de víctimas. “Hasta el cierre de edición, se da a los ocupantes por muertos; sin embargo, por la dificultad para llegar al lugar, no se han confirmado víctimas mortales y se esperaba a la Policía para realizar las diligencias”, publicó el diario Los Andes.

