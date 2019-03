Gobernador regional de Puno se pronunció sobre la criticada acción en la que izó la bandera puneña en territorio en disputa con Moquegua. | Fuente: RPP Noticias

El gobernador regional de Puno, Walter Aduviri salió al frente a responder sobre la supuesta provocación realizada el pasado miércoles en la comunidad de Pasto Grande, donde realizó actividades políticas en territorio que ha generado confrontación entre su región y Moquegua.

En declaraciones a Ampliación de Noticias de RPP Noticias, Aduviri señaló que esta información es tergiversada por los medios de comunicación y redes sociales, esto luego que colocara la bandera puneña en dicha zona.

"Lo que anteayer ha pasado es a petición de los mismos hermanos de la jurisdicción [...] hemos llegado a Santa Rosa de Masocruz y a la agencia municipal de Ácora, institución de la provincia de Puno. Lo que no indican es que se han izado las banderas de los distintos de Ácora y Puno, no la bandera de la región de Puno, y en la otra comunidad hemos izado la bandera del país", señaló Aduviri.

Esto no fue del agrado de los moqueguanos, por lo que el procurador del gobierno regional, José Vergaray anunció que lo denunciaría por corrupción de funcionarios y peculado por usar recursos del gobierno regional para esta actividad. Ante esto, Aduviri se defendió.

"Las personas no conocen la realidad. Yo he nacido por esa zona, si una persona nace en su tierra puede ser ajeno a lo que no conozca. Esas jurisdicciones tienen documento por todo lado y toda escritura publica de instancias pertinentes con jurisdicciones del a región de Puno, ahí están sus instituciones", dijo.

De igual modo, indicó que no buscaba generar ningún tipo de provocación a las autoridades moqueguanas tras esta acción. "No es provocación, nosotros estamos en nuestro territorio", refirió señalando que lo único que quería era "apoyar a la población".

Refirió que esta no es la única vez que las autoridades de Moquegua denuncian estas acciones en este territorio. "Hay centenares de denuncias que hacen las propias autoridades", señaló.

Aún sin diálogo

Sobre la posibilidad de reunirse con su homólogo de Moquegua, dijo que estaba a disposición de solucionar ideas distintas por medio del diálogo.

"Nosotros estamos dispuestos a dialogar, creemos que cualquier diferencia con diálogo se resuelve. Estuve con el viceministro de gobernanza territorial y le hemos planteado las propuestas", dijo.

Una vez más recalcó que su llegada a Pasto Grande fue para apoyar a la población que, según indica, se encuentran en territorio puneño, planteándoles soluciones para terminar con las muertes por bajas temperaturas, entre otras acciones que plantea su gestión.

Intento de asesinato

Walter Aduviri también denunció que en este lugar y durante su visita, casi fue asesinado por desconocidos, a quienes vinculó como sus detractores.

"Rechazo cualquier tipo de intento de asesinato a mi persona. La población y autoridades son testigos, dos personas se acercaron donde yo estuve obviamente con chaleco en mano, sacándose la chaqueta y más allá hemos visto que el señor tenia arma blanca y el de más allá con arma de fuego", dijo el gobernador regional.

Dijo que no cuenta con seguridad, se percataron del hecho. "A nosotros casi nos asesinan", dijo, indicando que presentarán una denuncia por este hecho.