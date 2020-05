Este hospital atiende a un total de 118 mil asegurados de cinco provincias de la región San Martín. | Fuente: RPP Noticias

El hospital de EsSalud Tarapoto, en la región San Martín, se quedó sin camas disponibles en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), así lo confirmó la directora de la Red Asistencial, Guadalupe Mamani.

La especialista mencionó que en el hospital están preocupados porque cada día se incrementan los pacientes críticos.

“Afortunadamente no hemos rebasado, pero en el área crítica, el día de ayer teníamos tres pacientes críticos y las tres camas que habíamos previsto están ocupadas. No hay posibilidad de implementar más, porque no hay ventiladores”, dijo la doctora.

Este hospital que atiende a un total de 118 mil asegurados de cinco provincias de la región San Martín, dispone solo de tres camas UCI para pacientes con la COVID-19 y a la fecha las tres están ocupadas.

Guadalupe Mamani señaló que si llegan más pacientes con un diagnóstico crítico de COVID-19, tendrán que referirlos a otros establecimientos de salud, como ocurrió con dos pacientes que anteriormente fueron referidos a Lima.

La región San Martín cuenta con un total de 13 camas UCI en todo el sistema de salud, tres en Moyobamba, ocho en Tarapoto y dos en la ciudad de Tocache, esta última ciudad no cuenta con médicos intensivistas.