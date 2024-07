Fiestas Patrias: el contrapunto de bandas de Chile y Perú en Tacna, una tradición en la frontera

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por Javier Rumiche

Si hay que hablar de peruanidad, no puede faltar Tacna, aquella ciudad que defendió ser de rojo y blanco pese a la ocupación chilena después de la Guerra del Pacífico. Y a pesar de este episodio, esta tierra del sur peruano celebra las Fiestas Patrias con un acto que lo hermana con el vecino país: un contrapunto de bandas de ambos países, es decir, un encuentro de músicos de los dos ejércitos.

Lo que se inició en la década de los ochenta como una invitación, hoy es una tradición esperada. Por un lado, se presenta la banda de músicos N° 65 de la Tercera Brigada de Caballería de Tacna; y por el otro, la Sexta División del Ejército chileno. Ambas tocan para el deleite del público.

“Primero ha sido una costumbre, digamos, castrense, que se va a expandir reitero conforme transcurre el tiempo, que ya no se realiza el 28 de julio, sino el 27 de julio, y comienza 6:15 de la mañana, con la llegada de delegación militar. Luego se emplaza, y luego marcha frente al local de la Tercera Brigada de Caballería y ahí interpreta diversas melodías”, dijo historiador tacneño Reymundo Hualpa Condori.

Punto cumbre del contrapunto

El evento tiene su punto cumbre cuando las bandas se dirigen al paseo cívico de Tacna y comienza el contrapunto ante la mirada de espectadores y presencia de autoridades. Vestidos con sus trajes militares, la banda peruana interpreta el himno de Chile; y ellos, el de Perú. Antes, el toque de dianas o marchas militares se hacía cada 28 de julio, frente a la Comandancia del Ejército del Perú en Tacna. Pero luego se agregaron matices, como cantos y danzas.

Con 37 años de experiencia, el músico mayor o director de la banda de músicos N° 65 la Tercera Brigada de Caballería de Tacna, Wilber Guillén Flores, confiesa su emoción.

“El sentimiento peruano como militar, a nosotros nos embarga, No hay otra oportunidad en que podamos nosotros compartir este tipo de música con nuestros compañeros y hermanos chilenos. Me siento muy importante en ese momento, porque un militar fácilmente no lo va a expresar así, ¿no?, su música frente a otro país”, expresó.

Guillén Flores cuenta que la banda que representa, creada en 1978, ha llegado a interpretar sus piezas musicales hasta con cien integrantes. Pero actualmente, el número ha bajado.

“Hoy en día se está haciendo, pero por lo menos con unos 35, y los temas que se preparan son unos cinco temas y que demoramos, un preparativo de aproximadamente dos meses. Los géneros son prácticamente peruanos, folklóricos, más conocidos como la marinera, la música de nuestra sierra peruana”, indicó.

Esta actividad también impulsa el turismo, sobre todo, de los visitantes chilenos que en esta época se encuentran de vacaciones. Según cifras de la Dirección Regional de Comercio y Turismo de Tacna, el año pasado, en el mes de julio ingresaron 113 020 personas por el Complejo fronterizo Santa Rosa. Y este año se espera superar esa cifra.

"Abrazo cordial entre peruanos y chilenos"

Suenan los vientos, las tarolas, platillos y el bombo. Todo en medio de una marcialidad propia de bandas militares. Víctor Arizmendi Mamani, maestro de ceremonia de las actividades protocolares y oficiales del Ejército Peruano en el Centro Cívico de Tacna, participa en los contrapuntos desde hace 28 años.

“Es realmente algo indescriptible. Hay un contrapunto, hay una emoción, Chile demuestra todas sus costumbres, sus tradiciones, su música, la cueca. Y el Perú, su marinera, su huaylas, su canción criolla. Es algo hermoso, sentir sobre todo ese abrazo cordial entre los peruanos y los chilenos”, expresó.

El sonido de bandas se apodera de Tacna y le imprime no solo un sentido de peruanidad, sino también de hermandad por compartir la fiesta nacional con Chile. Y así como Perú lo hace, la invitación se devuelve para el aniversario patrio de Chile, el 18 de setiembre. Arica también organiza un encuentro parecido con una banda de Tacna.

Y así como Perú lo hace, la invitación se devuelve para el aniversario patrio de Chile, el 18 de setiembre. Arica también organiza un encuentro parecido con una banda de Tacna. | Fuente: Ballet Folklórico Mayor de Tacna