"Tacna se respeta": gobernador regional rechaza ampliación del penal de Challapalca anunciada por el Gobierno

El gobernador regional de Tacna, Luis Torres, expresó su rechazo al anuncio del Ejecutivo respecto a la ampliación del penal de Challapalca, ubicado en su jurisdicción; para el traslado de sentenciados y procesados por delitos graves, como sicariato, secuestro y extorsión.

"Expreso mi rotundo rechazo al reciente anuncio del Gobierno de ampliar de manera inmediata las instalaciones del penal de máxima seguridad de Challapalca para el traslado de peligrosos y ranqueados delincuentes del país", indicó al diario regional de Tacna.

Si bien respaldó las medidas del Gobierno de Dina Boluarte para la lucha contra la inseguridad ciudadana, Luis Torres no consideró que esto se dé "a costa de la seguridad" de la población tacneña.

"Exijo respeto a Tacna. Tacna es la cuna del patriotismo y no el basurero del Perú. No a la ampliación del penal de Challapalca. No al traslado de peligrosos delincuentes. Tacna se respeta", expresó.

La AMPE rechaza medida

Por su lado, la Secretaría General Regional de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) también rechazó el anuncio de una ampliación inmediata de la infraestructura del penal de Challapalca.

"Exhorta a todas las autoridades, alcaldes, congresistas y pueblo tacneño a interponer las acciones necesarias con el fin de oponerse a dicha disposición que representa un atentado a la seguridad ciudadana y que amenaza la tranquilidad de más de 350 mil tacneños", indicó en un pronunciamiento.

En la víspera, en conferencia de prensa, el Gobierno anunció medidas para enfrentar el incremento de la criminalidad y la inseguridad ciudadana. Entre ellos, se comunicó la disposición de ampliar el penal de Challapalca, ubicado a más de 4 600 metros sobre el nivel del mar, en la región Tacna, para el traslado de sentenciado y procesados por delitos de sicariato, secuestro, y extorsión.

"Se ha dispuesto la ampliación inmediata del establecimiento penitenciario de alta seguridad Challapalca I para el traslado de sentenciados y procesados por estos delitos. Todos aquellos internos de los establecimientos penitenciarios que se vinculen a la comisión de estos delitos serán inmediatamente reclasificados e internados en el referido penal", dijo el ministro de Defensa, Walter Estudillo.

Este viernes, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aclaró a RPP que se ha dispuesto de manera inmediata la recalificación de todo interno penal del país involucrado a extorsión y otros delitos para ser enviado al penal de Challapalca en Tacna antes de su ampliación.

"Si es que se detecta a alguna persona que esté involucrada en delito de extorsión, secuestro, sicariato va a ser enviada de manera inmediata porque la disposición es que toda persona que esté involucrada se le reclasifica de manera inmediata. Así que no va a esperar la ampliación. La ampliación será para los nuevos que van a caer", manifestó a La Rotativa del Aire.