Gobierno publica decreto que oficializa el estado de emergencia en la frontera con Chile

El Poder Ejecutivo inicia así el despliegue de las Fuerzas Armadas para resguardar con la Policía Nacional las fronteras del país.

El Gobierno de José Jerí publicó este viernes el decreto supremo que declara el estado de emergencia en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, en la región Tacna.

Según señaló el Poder Ejecutivo, esta medida servirá para reforzar la seguridad en la zona de frontera con Chile para evitar el ingreso de extranjeros sin documentación ni cumplir con los requisitos para ingresar al país.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informó horas antes, en una conferencia de prensa, que acordaron con el Gobierno de Chile conformar un comité binacional para solucionar de la situación migratoria que se presenta en la frontera.

El canciller remarcó que el Ejecutivo no permitirá la migración irregular de extranjeros en el Perú. “No tenemos las condiciones, ni las capacidades para recibir más migrantes. Nuestras capacidades están colmadas, por lo que el país aplicará de manera estricta las leyes peruanas”, expresó.

El estado de emergencia durará 60 días. Según el decreto supremo, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

"Las acciones de control y vigilancia se realizan en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerando estipulaciones de las Cartillas de Seguridad en las áreas próximas a las fronteras, acordadas bilateralmente por las Fuerzas Armadas de los países vecinos, según corresponda", se lee en el documento.