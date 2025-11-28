Ministro del Interior: "No tenemos las condiciones para recibir más migrantes"

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, apoyó las recientes declaraciones del canciller Hugo de Zela y enfatizó que el Gobierno afrontará el problema de la migración irregular de extranjeros en las fronteras con el estado de emergencia que se aplicará en estos lugares.

"No vamos a permitir la migración irregular. No tenemos las condiciones para recibir más migrantes, vamos a aplicar de manera estricta las reglas peruanas", manifestó para RPP.

Tiburcio enfatizó que aún se viene coordinando con Migraciones para definir cómo será el control en las zonas fronterizas. Sin embargo, aclaró que se verificará los documentos de cada extranjero que ingrese al país.

"Eso será motivo de hacer una verificación a nivel de Migraciones. Caso por caso, entonces si tienen algún documento, eso tiene que ser verificado porque nosotros ya no tenemos espacio para ningún migrante que esté en forma irregular", añadió.

Estado de emergencia

El canciller Hugo de Zela anunció que se ha convocado a un Consejo de Ministros para aprobar la declaratoria de emergencia en Tacna, con el objetivo de incrementar la presencia policial y militar en la zona.

“Este es un primer paso para declarar el estado de emergencia en todas las zonas de fronteras del Perú”, señaló en conferencia de prensa.