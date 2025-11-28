Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Ministro del Interior: "No tenemos las condiciones para recibir más migrantes"

Ministro del Interior Vicente Tiburcio enfatizó que el país no tiene las condiciones para recibir migrantes de forma irregular
Ministro del Interior Vicente Tiburcio enfatizó que el país no tiene las condiciones para recibir migrantes de forma irregular | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Vicente Tiburcio, titular del Mininter, anunció que viajará a la frontera con Chile para inspeccionar cómo se realizará el plan para reforzar la zona ante el estado de emergencia que aplicará el Gobierno.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, apoyó las recientes declaraciones del canciller Hugo de Zela y enfatizó que el Gobierno afrontará el problema de la migración irregular de extranjeros en las fronteras con el estado de emergencia que se aplicará en estos lugares.

"No vamos a permitir la migración irregular. No tenemos las condiciones para recibir más migrantes, vamos a aplicar de manera estricta las reglas peruanas", manifestó para RPP. 

Tiburcio enfatizó que aún se viene coordinando con Migraciones para definir cómo será el control en las zonas fronterizas. Sin embargo, aclaró que se verificará los documentos de cada extranjero que ingrese al país.

"Eso será motivo de hacer una verificación a nivel de Migraciones. Caso por caso, entonces si tienen algún documento, eso tiene que ser verificado porque nosotros ya no tenemos espacio para ningún migrante que esté en forma irregular", añadió.

Estado de emergencia 

El canciller Hugo de Zela anunció que se ha convocado a un Consejo de Ministros para aprobar la declaratoria de emergencia en Tacna, con el objetivo de incrementar la presencia policial y militar en la zona.

“Este es un primer paso para declarar el estado de emergencia en todas las zonas de fronteras del Perú”, señaló en conferencia de prensa. 

El poder en tus manos

EP226 | INFORMES | Elecciones 2026: cinco precandidatos de zonas con alta de minería ilegal figuran en el REINFO

Precandidatos de las regiones más golpeadas por la minería ilegal figuran en el REINFO, el registro que permite operar a mineros informales. ¿Estamos frente a un posible conflicto de interés? Conozca los detalles de este hallazgo en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Vicente Tiburcio Ministerio del Interior estado de emergencia Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA