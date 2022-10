Los habitantes de Cairani consumen agua con 40 veces más arsénico y 3 veces más boro del límite permitido. | Fuente: Salto Ciudad / imagen referencial

El 2018, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tacna realizó un estudio a la población del distrito de Cairani, en la provincia de Candarave. Según los resultados, los habitantes consumen agua con 40 veces más arsénico y 3 veces más boro del límite permitido.

Han pasado cuatro años y el problema no se ha reducido; por el contrario persiste sin ninguna solución. Los casi mil pobladores beben el agua subterránea a través de tuberías antiguas hechas de fierro, sin ningún tratamiento previo más que el de la cloración, medida que no reduce ni elimina los metales pesados. “El agua sale color chocolate varias veces”, dice su alcalde Daniel Pacci Yufra.

Un año antes del estudio de la Diresa – Tacna, el Instituto Nacional de Salud (INS) junto a la Universidad Jorge Basadre analizaron las muestras de orina de 103 pobladores. “El 100 % de los pobladores de Cairani presenta concentraciones tóxicas de As (Arsénico) en orina”, fue uno de los resultados.

Proyectos y promesas sin cumplir

El mismo 2017, El Ministerio de Economía y Finanzas declaró viable el “Proyecto creación del sistema de captación y línea de conducción de agua potable en los distritos de Candarave, Cairani, Huanuara, Curibaya y Quilahuani - distrito de Candarave - provincia de Candarave - región Tacna”.

Su expediente técnico contempla una solución integral para cinco distritos tacneños, pero a la fecha no se ha ejecutado, las razones no son del todo claras, solo demuestran falta de unión de las autoridades y desconocimiento.

“Eso (el proyecto) se ha caído, cada alcalde ha tomado su rumbo. El año pasado, en plena pandemia, todos se fueron por su lado y los únicos unidos son Quilahuani con Huanuara, que tampoco pueden ejecutar sus proyectos porque las comunidades de donde quieren captar agua no les dan permiso”, precisó el alcalde de Cairani Daniel Pacci Yufra, quien asumió el cargo en abril del 2021, tras la muerte de el electo Tito Nina.

En junio de este año se desarrolló la sesión descentralizada de Consejo de Ministros en Tacna, con la presencia del primer ministro Aníbal Torres. La oportunidad fue aprovechada por varios alcaldes para solicitar proyectos de captación de agua, donde la fuente esté libre de los metales pesados, y llevar el recurso hacia sus jurisdicciones, las promesas solo se quedaron en el acta y el recuerdo de las autoridades.

"Yo pedí que se me apoye, todos se comprometieron en palabras, pero no hay nada concreto. Yo propuse captar agua del manantial de Turun Turu, porque el otro proyecto iba a generar que la gente tenga que pagar de 30 a 40 soles, y no lo iban a hacer. Todos los alcaldes comenzaron a pedir proyectos similares, pero es complicado porque las comunidades tampoco dan permiso", advierte Pacci cuya gestión finaliza en menos de tres meses.

Si colocamos la palabra arsénico en el buscador de proyectos de ley del portal oficial del Congreso de la República, la "búsqueda no tendrá resultados" en este periodo, en el anterior, solo un proyecto de ley declarativo que buscaba identificar y remediar pasivos ambientales en Huancavelica.

Una condena segura

Mientras tanto el riesgo de morir de cáncer es prácticamente una condena. El estudio del INS del 2017 advirtió cuadros de hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE) enfermedad provocada entre el primer y quinto año de consumir agua con concentraciones de arsénico. El mal tiene repercusión en el aparato respiratorio y lesiones en órganos como el hígado, los riñones o la piel, capaces de convertirse en melanomas en aproximadamente 10 años.

Informe publicado en el marco del Curso de Especialización en Periodismo y Política (PUCP - IDEA Internacional - Fundación Gustavo Mohme Llona).