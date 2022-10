Un informe del dominical Panorama reveló que la empresa del hermano del premier debe alrededro de 307 mil soles al Estado | Fuente: PCM

La empresa ALDEM SAC, cuyo propietario es Víctor Torres Vásquez— hermano del premier Aníbal Torres— ya no contratará con el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) luego que este declara nulo el contrato n° 798-2021-CENARES/MINSA, según un comunicado difundo por el Ministerio de Salud (Minsa).

En este se señala que el Cenares tomó la medida luego de recibir la notificación de la Decisión Arbitral N°23, en donde el Tribunal Arbitral resuelve dejar sin efecto la medida cautelar de no innovar a favor de ALDEM SAC. Ello fue otorgado mediante la Resolución Cautelar N°01 por el Árbitro de Emergencia a favor de la referida empresa, sostuvo el Minsa.

Postura de Cenares



El director general de Cenares, José Gonzáles, refirió que en noviembre del 2021 la entidad inició el proceso de nulidad; sin embargo, durante el transcurso del mismo fue notificada de la Resolución n° 01, que resolvió: "Dictar Medida Cautelar de NO INNOVAR a favor de la empresa ALDEM SAC (…)", ello en el marco del Arbitraje iniciado por la empresa ALDEM SAC, contra la entidad en el CENTRO DE ARBITRAJE LATINOAMERICANO E INVESTIGACIONES JURÍDICAS - CEAR.LATINOAMERICANO, lo cual impidió que se continuara con el procedimiento.



“Al dejarse sin efecto la medida cautelar, Cenares emitió la Resolución Directoral n° 819-2022-CENARES/MINSA de fecha 6 de octubre del 2022, que declara la nulidad del Contrato n° 798-2021-CENARES/MINSA perfeccionado con la empresa ALDEM S.A.C, al haberse configurado la causal contemplada en el literal a) del artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado”, explicó el funcionario.

José Gonzáles indicó que la nulidad del contrato será notifcado a la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud y al Tribunal de Contrataciones del Estado, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

¿Qué había dicho el premier sobre el contrato con su hermano?

Cabe recordar que el pasado 31 de agosto, el premier defendió la situación de su familiar al ser consultado sobre el vínculo entre Víctor Torres y el Minsa.

“Mi hermano trabaja con su almacén desde hace muchos años, mucho antes de que yo ingresara como ministro y no es verdad lo que usted dice que ha sido inhabilitado. Hay un arbitraje que dispone que se mantengan las cosas tal y cual están sobre la base de una sentencia constitucional. De manera que ahí no hay nada ilegal”, dijo durante una conferencia de PCM.

Además, dijo que este no debía impuestos al fisco y calificaba a sus críticos como "envidiosos". “Si gana millones, ese es el peruano. Nos mata la envidia, muéranse de envidia los que están contra eso. Gana su dinero honestamente y no debe millones al Estado como esos que critican desde su medios que no pagan impuestos al Estado”, comentó.

Un informe del dominical Panorama reveló en setiembre que la empresa de Víctor Torres Vásquez debe alrededor de 307 mil soles al Tesoro de Aduanas en deudas coactivas. Los documentos a los que tuvo acceso el programa periodístico indicaron que la empresa, hasta junio de este año y con el premier a cargo, firmó una adenda por 2 millones 280 mil soles pese al impedimento legal.