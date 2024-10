Tacna: dan plazo de 48 horas al Ejecutivo para dejar sin efecto ampliación del penal de Challapalca

Dirigentes sociales y alcaldes distritales dieron un plazo de 48 horas al Gobierno para que se anuncie que se dará marcha atrás a la decisión del proyecto carcelario, caso contrario evalúan realizar un paro.

Diferentes gremios y bases sindicales en la región Tacna advirtieron este martes sobre un posible paro regional a partir del 21 de octubre si es que el Ejecutivo insiste en ampliar el penal de Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata.

Niel Zavala, secretario de la sede de la Asociación de Municipalidades del Perú, informó a RPP que por unanimidad, en una reunión que concentró a representantes de los sectores de transporte, mercados, organizaciones, colegios profesionales e incluso alcaldes distritales, se dio un plazo de 48 horas al Gobierno para que se anuncie que se dará marcha atrás sobre la decisión del proyecto carcelario.

Zavala precisó que las organizaciones derivarán documentos al Ministerio de Justicia y otras entidades. Asimismo, se concretará un equipo técnico y logístico que apoyará esta iniciativa, sumado a un pronunciamiento oficial en donde se indicaran alternativas de solución ante el caso.

Por lo pronto, las instituciones y gremios estarán a la espera de una respuesta concreta por parte del Ejecutivo ante el rechazo ante la idea de la ampliación del penal de Challapalca.

Medida polémica

El ministro de Defensa, Walter Estudillo, anunció a fines de setiembre que se ha dispuesto ampliar el penal de Challapalca, ubicado a más de 4 600 metros sobre el nivel del mar, en la región Tacna, para el traslado de sentenciado y procesados por delitos de sicariato, secuestro, y extorsión.

"Se ha dispuesto la ampliación inmediata del establecimiento penitenciario de alta seguridad Challapalca I para el traslado de sentenciados y procesados por estos delitos. Todos aquellos internos de los establecimientos penitenciarios que se vinculen a la comisión de estos delitos serán inmediatamente reclasificados e internados en el referido penal", dijo el ministro de Defensa, Walter Estudillo.



INPE responde

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Jaiver Llaque, negó que el traslado de internos al penal de Challapalca pueda elevar los niveles de inseguridad en la región Tacna.

Ello, luego de que las autoridades locales rechazaran esta medida que incluye el proceso de ampliación de este centro penitenciario de máxima seguridad.

"Entendemos lo que han dicho las autoridades, No está demostrado, no está acreditado en ningún lugar que un penal traiga delincuencia. No existe informe alguno que así lo señale. A pesar de ello, coordinaremos con las autoridades para lograr los objetivos institucionales", manifestó.