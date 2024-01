Cárceles en Perú operan al doble de su capacidad, pero todavía se puede mantener el control, aseguró jefe del INPE

Actualidad Con respecto de la corrupción dentro de los penales, Llaque precisó que se han tomado acciones tanto preventivas como sancionadoras

El jefe del INPE, Javier Llaque, señaló que, si bien existe hacinamiento en las cárceles, pues operan a más del doble de su capacidad, todavía se mantiene el control sobre ellas. Asimismo, precisó que existen proyecto en marcha para ampliar los centros penitenciarios.

"La situación de hacinamiento es una situación general en todo el sistema. Hay 130% de hacinamiento; es decir, más del doble de nuestra capacidad de albergue, que es 41 mil privados de libertad. Tenemos casi 95 mil. A pesar de esta situación, podemos todavía controlar los penales, entre ellos el de Trujillo, que tiene el triple de su capacidad, pero se trata de un penal que tiene algunos espacios y permite albergar al triple. También tenemos en nuestro proyecto de construcción de penales ampliar buena parte de este penal", dijo en Tema de Fondo de RPP.

Con respecto de la corrupción dentro de los penales, Llaque precisó que se han tomado acciones tanto preventivas como sancionadoras.

"No solo los hemos destituido, nos encargado de hacer las denuncias penales, de instruir a nuestro procurador que se constituya en parte para que pueda monitorear estos procesos. Desde nuestra gestión se ha más que duplicado las destituciones. Pero, además, tenemos medidas preventivas: en las puertas hemos cambiado a estos grupos de revisión personal y cada vez son más los que caen", agregó.

Megaoperativo a nivel nacional

En otro momento, indicó que, tras lo ocurrido en Ecuador, la presidenta Dina Boluarte le pidió realizar un megaoperativo, a fin de demostrar que todavía se tiene el control sobre los centros penitenciarios. Dicho operativo tuvo un despliegue en 68 penales y se llevó a cabo de manera exitosa.

"En Perú (no podría ocurrir lo que en Ecuador) porque ellos, lamentablemente, perdieron el principio de autoridad hace mucho tiempo. Perú no. Yo no niego que a veces vulneran la seguridad en los penales, pero la autoridad no la hemos perdido en que podemos ingresar a cualquier penal sin que exista una zona liberada donde no se puede entrar", aseveró.

"El premier y la presidenta nos dijeron si podíamos hacer un operativo el día de hoy y lo hemos llevado a cabo: un operativo simultáneo en los 68 penales. Hemos convocado a todos los directores y la orden era que cada uno dirige el operativo. Felizmente no hay armas de fuego. Hace mucho tiempo ya las cárceles han sido limpiadas para este tipo de objetos y creemos que podemos mantenerlas así. Lo logramos con revisiones constantes: hacemos aproximadamente 400 requisas inopinadas mensuales", finalizó.