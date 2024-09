¿Por qué el Gobierno Regional de Tacna se opone a la ampliación del penal de Challapalca?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Luis Torres: "El tema es que nos envíen de golpe toda esta gente acá"

El gobernador regional de Tacna, Luis Torres, señaló en Ampliación de Noticias sus argumentos para rechazar la ampliación y el traslado de delincuentes de alta peligrosidad al penal de Challapalca. | Fuente: RPP

El gobernador regional de Tacna, Luis Torres, expresó en Ampliación de Noticias su firme rechazo a la ampliación del Establecimiento Penitenciario Challapalca, ubicado en la frontera de su región y Puno; para el traslado de delincuentes de alta peligrosidad. ¿Cuáles son los argumentos para manifestarse en contra del proyecto?

"Apoyamos las medidas del Gobierno para luchar contra la delincuencia del sicariato, el terrorismo urbano y todo lo que signifique violencia en el país. Estamos a favor y apoyamos a la presidenta y al Gobierno en ese sentido, pero no estamos de acuerdo que todos esos problemas que se generan en el país los trasladen a Tacna", expresó.

Migración de familiares de internos

Para la autoridad regional, la presencia de sentenciados y procesados por delitos graves, como sicariato, secuestro y extorsión en el penal de Challapalca originará que lleguen y se instalen en Tacna los familiares de los internos.

"Con más gente acá va a ser peor porque vienen las primas, las señoras, los hijos, los amigos, se instalan acá, ya las redes comienzan a funcionar en Tacna, en Moquegua, en Puno y por eso nos preocupa eso. Entonces, ¿qué no queramos apoyar a esta decisión? Lo que queremos es que se distribuya la repartición de estos delincuentes en todo el país", dijo.

Golpe al turismo e inversiones

El gobernador Luis Torres consideró que el traslado de delincuentes de alta peligrosidad y sus familiares que arriben a la ciudad generarán un aumento de la incidencia de inseguridad y una violencia alta en la región. Esto afectaría al desarrollo económico y al turismo porque "nadie querrá invertir en Tacna".

"Va a reducirse mucho el turismo tanto a Tacna como a Puno (...) Si nosotros tomamos una medida así nomás, los inversionistas en esta zona se van a sentir muy asustados como están en el Lima o como están en el norte. Acá en Tacna todavía el inversionista tiene confianza. No es una cosa incontrolable, podemos controlarlo. Pero si ya se nos viene toda esta avalancha acá, vamos a poner todo el país en las mismas circunstancias", manifestó.

Ampliación de otros penales

Luis Torres cuestionó que el Gobierno no busque ampliar otros penales del país y solo vea a Challapalca como la única solución para enfrentar la criminalidad. Incluso planteó la posibilidad de reabrir la colonia penal de El Sepa, en la región Ucayali.

"Estamos en contra que todo ese grupo nos los manden de la noche a la mañana sin consultar acá, ya ampliamos acá y lo llevamos para allá. ¿Y Tacna y Puno no cuentan en esto? acaso no somos parte del país, entonces deben por lo menos consultarnos ¿Por qué no piensan en llevarlos al centro, hay cárceles en el centro, hay cárceles en el norte, hay cárceles, en la parte alta”, cuestionó?

Invoca al diálogo

El gobernador de Tacna indicó que junto al gobernador de Puno se encuentran abiertos al diálogo con las autoridades del Gobierno Central para buscar una solución alternativa a la ampliación del penal de Challapalca y no buscar una imposición. Agregó que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no le informó sobre el traslado de delincuentes de alta peligrosidad.

"Pero con respeto, no nos pueden atropellar así nomás y mandamos a todos allá y se acabó. Y arreglamos los problemas de Lima. ¿Arreglamos los problemas de Lima, del centro, Trujillo y todo y nos tiran la pelota acá?", lamentó.

"Respaldamos las medidas del Gobierno. Pero no nos atropellen así nomás (...) Nosotros somos la ciudad de la Bandera. No somos el basurero del Perú. Acá nos está tirando todo eso como si fuéramos lo último", agregó Luis Torres.

Reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana

Cabe mencionar que, este sábado, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Tacna se reunirá para contrarrestar la medida del Gobierno para ampliar el penal de Challapalca. Además, solicitarán reuniones con la Presidencia de la República, Ministerio de Justicia y Ministerio de Defensa para exigir se reconsidere esta medida.

Ampliación de penal Challapalca

El pasado jueves, 26 de septiembre, en conferencia de prensa, el Gobierno anunció medidas para enfrentar el incremento de la criminalidad y la inseguridad ciudadana. Entre ellos, se comunicó la disposición de ampliar el penal de Challapalca, ubicado a más de 4 600 metros sobre el nivel del mar, en la región Tacna, para el traslado de sentenciado y procesados por delitos de sicariato, secuestro, y extorsión.

"Se ha dispuesto la ampliación inmediata del establecimiento penitenciario de alta seguridad Challapalca I para el traslado de sentenciados y procesados por estos delitos. Todos aquellos internos de los establecimientos penitenciarios que se vinculen a la comisión de estos delitos serán inmediatamente reclasificados e internados en el referido penal", dijo el ministro de Defensa, Walter Estudillo.

El viernes 27, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aclaró a RPP que se ha dispuesto de manera inmediata la recalificación de todo interno penal del país involucrado a extorsión y otros delitos para ser enviado al penal de Challapalca en Tacna antes de su ampliación.

"Si es que se detecta a alguna persona que esté involucrada en delito de extorsión, secuestro, sicariato va a ser enviada de manera inmediata porque la disposición es que toda persona que esté involucrada se le reclasifica de manera inmediata. Así que no va a esperar la ampliación. La ampliación será para los nuevos que van a caer", manifestó a La Rotativa del Aire.