Tacna: incautan más de 100 kilos de droga camuflada en una camioneta y detienen a tres hombres
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El hallazgo se produjo en la madrugada cuando las autoridades intervinieron a una camioneta, en cuya tolva y zona de asientos se encontraron paquetes tipo ladrillo envueltos con cinta ploma.

Tres hombres detenidos y más de 111 kilos de alcaloide de cocaína fueron incautados por personal de Aduanas y la Policía cuando eran transportados de manera oculta en una camioneta en el centro poblado Leoncio Prado, en la provincia y región de Tacna, informó el Ministerio Público en la región de Tacna.

El hallazgo se produjo en la madrugada cuando las autoridades intervinieron a una camioneta, en cuya tolva y zona de asientos se encontraron paquetes tipo ladrillo envueltos con cinta ploma. Las pruebas preliminares confirmaron que el contenido correspondía a alcaloides de cocaína, con un peso total de 111 kilos con 212 gramos.

La fiscal Amalia Vega Mamani dispuso la investigación preliminar en sede policial contra Juan Oscar Sierralta, Juan Carlos Sierralta y Cristian González por el presunto delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico.

Entre las primeras diligencias ordenadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas figuran la toma de declaraciones del personal interviniente, la incautación del vehículo, del dinero en efectivo y de los equipos celulares hallados durante el operativo.

