Detienen a mujer por el presunto delito de maltrato animal: habría empujado a perrito del cuarto piso de su casa

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El hecho ocurrió en el distrito de San Jerónimo y ha generado indignación entre los vecinos y colectivos animalistas, luego de que la mujer fuera detenida por presuntamente arrojar al can desde el cuarto piso de su vivienda.

Cusco
00:00 · 00:56
La mujer, identificada como Abelina Hermoza Huamán (46), fue detenida por agentes de la comisaría de San Jerónimo.
La mujer, identificada como Abelina Hermoza Huamán (46), fue detenida por agentes de la comisaría de San Jerónimo. | Fuente: PNP

Una mujer identificada como Abelina Hermoza Huamán (46) fue detenida por agentes de la comisaría de San Jerónimo, luego de que presuntamente empujara a un perro desde el cuarto piso de su casa, ubicada en la avenida Huanakauri, del sector Pillao Matao, del distrito cusqueño de San Jerónimo, según informaron fuentes policiales.

La mujer fue puesta a disposición desde la Unidad de Flagrancia de la Policía Nacional por estar involucrada en el presunto delito de maltrato animal, en su modalidad de actos de crueldad animal, con agravante de muerte.

El hecho también fue comunicado a la fiscal María Antonieta Alviz Soto, a fin de que continúen las diligencias de investigación.

Mujer se pronuncia

De acuerdo con los vecinos de la zona, la mujer, al ser cuestionada por su accionar, indicó que el can había ensuciado su cama y que actuó en su contra por cólera.

Grupos de animalistas anunciaron que protagonizarán vigilias y protestas para que el caso no quede impune.

