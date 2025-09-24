Últimas Noticias
Tacna: Policía decomisa peluches de contrabando en un camión abandonado en carretera a Palca

Policía decomisa fardos de peluches
Policía decomisa fardos de peluches | Fuente: PNP | Fotógrafo: Difusión
Maxy Quico Benavides

por Maxy Quico Benavides

·

Los productos hallados, que no tenían documentos que sustenten la procedencia, estaban valorizados en más de S/ 80 mil.

En un operativo ejecutado por la Policía Fiscal en la región Tacna, se logró incautar una considerable cantidad de mercancía de contrabando en la carretera Tacna–Pachía–Palca.

La intervención se produjo a la altura del kilómetro 26, donde los agentes encontraron un camión en aparente estado de abandono.

Camión transportaba peluches ocultos bajo sacos de guano

Durante el registro del vehículo, de placa AEF-794, los efectivos descubrieron que una carga de sacos de estiércol (guano) servía como fachada para encubrir fardos de peluches de segundo uso, cuya comercialización está prohibida en el país. El valor total de la mercancía decomisada asciende a aproximadamente S/ 80,000.

Hallan peluches escondidos entre sacos de estiércol
Hallan peluches escondidos entre sacos de estiércol | Fuente: PNP | Fotógrafo: Difusión

Conductores no fueron ubicados

Tras el hallazgo, el personal policial desplegó un patrullaje en los alrededores con la intención de ubicar al conductor o posibles responsables. Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa debido a la falta de iluminación y a que se trataba de una zona poco transitada y despoblada.

Vehículo fue llevado a sede policial

Tanto el camión como los fardos incautados fueron trasladados a la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Tacna. Allí se realizan las diligencias correspondientes para determinar el origen de la mercancía y posibles implicados en el delito de contrabando.

Fiscalía especializada asumió el caso

El caso fue comunicado al fiscal adjunto Ángel Gutiérrez Enríquez, representante de la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual. El Ministerio Público ya se encuentra evaluando las evidencias para continuar con la investigación.

Contrabando sigue siendo un delito frecuente en la región

Autoridades recordaron que el contrabando de productos, especialmente de segundo uso como ropa o peluches, representa un riesgo para la salud pública y afecta la economía formal. Asimismo, instaron a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con este tipo de ilícitos.

peluches Tacna contrabando

