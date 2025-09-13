Últimas Noticias
Inpe frustró intento de fuga en penal de varones de Tacna

Un intento de fuga fue frustrado este sábado en el Establecimiento Penitenciario Varones Tacna.
| Fuente: Andina/Referencial
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Inpe reiteró que, bajo la política institucional 'Seguridad en Acción', se continuará reforzando el control y la disciplina en todos los establecimientos penitenciarios del país.

Tacna
00:00 · 01:38

Un intento de fuga fue frustrado en el establecimiento penitenciario Varones Tacna, ubicado en el distrito de Pocollay, gracias a la rápida intervención del personal del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

Según informó la institución, el interno Luis Alberto Pérez, sentenciado a seis años por el delito de hurto agravado, intentó escapar escalando el muro de un pabellón y deslizarse por una malla perimetral del penal.

El hecho fue detectado a tiempo por agentes de seguridad penitenciaria, quienes lograron reducir al recluso.

Tras ser intervenido, el interno fue trasladado al tópico del penal para su evaluación médica y luego conducido al área de meditación, donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso disciplinario.

El Inpe informó que no se descarta el traslado del recluso a un penal de máxima seguridad como medida preventiva ante el intento de fuga.

Asimismo, reiteró que, bajo la política institucional 'Seguridad en Acción', se continuará reforzando el control y la disciplina en todos los establecimientos penitenciarios del país.

