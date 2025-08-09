Desarticulan a ‘Los Discretos de la Frontera’ en Tacna: PNP rescata a 33 migrantes y cinco menores de edad

Entre los migrantes adultos; se encuentran 28 ciudadanos de nacionalidad venezolana, tres colombianos y dos ecuatorianos.

Según las investigaciones, los migrantes habrían ingresado al país desde Chile por zonas no autorizadas. | Fuente: PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la organización criminal ‘Los Discretos de la Frontera’ dedicada presuntamente al tráfico ilícito de migrantes, en la zona limítrofe entre Perú y Chile. Así lo informó la región policial de Tacna.

La intervención se realizó a la altura del kilómetro 1331 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito Gregorio Albarracín, cerca al hito 13 de la línea fronteriza.

En un megaoperativo, la PNP rescató a 33 migrantes, 28 de nacionalidad venezolana, tres colombianos y dos ecuatorianos; además de cinco menores de edad.

Según las investigaciones, los migrantes habrían ingresado al país desde Chile por zonas no autorizadas para luego ser trasladadas hacia Tacna por los denominados ‘coyotes’ a cambio de un pago.

Por otro lado, los detenidos son ciudadanos peruanos, quienes responden a los nombres de: Ismael Chata Calani, Eduardo Elvis Choque Flores, Alfredo Quispe Apaza, Frank Henry Coparinina, Armando Huanacuni Paco y Jaime Fura Ramos. Este último sería el cabecilla de organización criminal.

Los detenidos son imputados por el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes.

Otros objetos incautados

Durante la intervención, también se incautaron cuatro vehículos utilizados presuntamente para el transporte de migrantes.

Los detenidos, junto a los extranjeros y menores rescatados, fueron puestos a disposición del área de trata de personas de la División de Investigación Criminal de Tacna.

Asimismo, el Ministerio Público ya inició con las diligencias correspondientes.