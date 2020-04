Los caminantes tomaron esta decisión debido a que, según argumentan, hay falta de información transparente por parte del Gobierno Regional de Tacna y no hay celeridad respecto a los viajes humanitarios. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Javier Rumiche

Más de cincuenta ciudadanos varados en Tacna decidieron emprender una caminata para regresar a sus lugares de origen, la mayoría se dirige hasta Lima. Para alcanzar este objetivo, tomarán la ruta conocida como vía Costanera, la cual une a la ‘Ciudad Heroica’ con el Puerto de Ilo.

Los caminantes tomaron esta decisión debido a que, según argumentan, hay falta de información transparente por parte del Gobierno Regional de Tacna y no hay celeridad respecto a los viajes humanitarios. Pese a que se habían empadronado de manera virtual y presencial, hasta ahora no han recibido ninguna respuesta concreta sobre su traslado.

Una mujer que formaba parte del grupo ofreció su testimonio a RPP y comentó que varias de las personas varadas se dirigen a diferentes lugares del país como Moquegua, Arequipa, Cusco, Puno, entre otras.

“La gente no está siendo escuchada, sin embargo, la lista de Puno ya salió, su gobierno regional ha actuado a tiempo y nosotros no tenemos solución. Hay muchos que no tienen trabajo, dónde dormir y tampoco tienen alimentos”, explicó.

Asimismo, se quejaron que el gobierno regional solo da prioridad a los tacneños varados en Lima, según lo confirmaría un oficio enviado por el gobernador al premier Vicente Zevallos, donde solicitan asumir los gastos del traslado humanitario de Lima a Tacna de 200 ciudadanos.