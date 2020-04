Los estudiantes no tienen comida y esperan retornar pronto a sus viviendas. | Fuente: Cortesía | Fotógrafo: Noheli Mejía

Decenas de cusqueños que salieron de Lima, permanecen retenidos por la Policía desde hace tres días en el puente Sawinto, sector de Pachachaca, en el ingreso a Abancay, sin que se les permita llegar al Cusco.

Entre las personas hay una mujer con siete meses de embarazo y un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) que llegaron de Estados Unidos a Perú, en un vuelo humanitario.

Ellos permanecieron durante 14 días en un hotel de Lima, cumplieron la cuarentena y tras finalizar el aislamiento realizaron los trámites para poder viajar a Cusco por vía terrestre.

En comunicacion telefónica con RPP, una de las estudiantes Nohely Mejia Chávez, manifestó que desde su salida de Lima no tuvieron problemas con las autoridades y se les permitió seguir su recorrido.

Sin embargo, indicó que al llegar al límite de ingreso a Abancay es donde fueron retenidos por la Policía que les exige la autorización del Gobierno Regional de Cusco para poder continuar, así como el compromiso de llevarlos a un hospedaje para cumplir la cuarentena.

La Policía les exige contar con la autorización del Gobierno Regional del Cusco. | Fuente: Cortesía | Fotógrafo: Nohelí Mejía

Mientras tanto, desde Cusco, familiares de los estudiantes intentan comunicarse con las autoridades sin obtener respuesta.

Los universitarios se encuentran desesperados pues no tienen alimentos, ni agua y no hay tiendas por la zona. Sus familiares están angustiados pues no quieren que sus hijos sigan pasando la noche a la intemperie.