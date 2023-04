Excomandos Chavín de Huántar recuerdan exitoso operativo de rescate en su 26 aniversario

La acción militar es considerada como una de las más exitosas en todo el mundo en cuanto a rescate de rehenes. | Fuente: AFP

El contralmirante (r) Carlos Tello rememoró su participación en la operación antiterrorista Chavín de Huántar que este sábado, 22 de abril, cumple 26 años.



La acción militar, considerada como una de las más exitosas en todo el mundo en cuanto a rescate de rehenes, liberó a 72 personas capturadas durante 126 días por miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador del Japón.

"Nosotros entrenábamos y comíamos cuando podíamos y descansábamos el resto del día. No teniamos horarios. Para nosotros era indiferente el día o la noche porque ensayábamos el asalto a toda hora", recordó en Ampliación de Noticias, sobre las pruebas de rescate que las Fuerzas Armadas realizaron en 1997 en la réplica de la residencia del embajador japonés en Lima.

Indicó que el uso de explosivos fue fundamental para el éxito de la operación, pues además de abrir accesos genera impacto y temor en el enemigo, en este caso los integrantes del MRTA.



"Llegamos a la conclusión de hacer una carga explosiva y colocarla en un punto estratégico. Su detonación marcó el inicio de la operación que fue a las 3:23 p.m. Con eso (la explosión) se consiguió el efecto esperado que era aturdirlos (a los terroristas) y neutralizar la amenaza", detalló el Comando Chavín de Huántar.



"Con esa operación se liberó al Perú"

Por su lado, el general en retiro del Ejército del Perú Roger Zevallos, exintegrante del Comando Chavín de Huántar, destacó que la operación militar que permitió liberar a 72 rehenes en manos del MRTA, en el vigésimo sexto aniversario del rescate.

Zevallos recordó que en esos años teníamos un país destruido, en zozobra y sin libertades. Indicó que, en ese ambiente, se produjo la toma de la residencia del embajador del Japón, por lo que el comando del Ejército dispuso crear una unidad para intervenir en el inmueble con una misión clara: rescatar a los rehenes.

"Teníamos una misión clara: rescatar a los rehenes. Y en la concepción de rescatar a los rehenes, pasaba si era necesario colocarse como escudo humano. No era necesario que nos den la orden, pero si me dicen a mí tiene que salir con vida, entonces tiene que salir con vida. Muchos no entienden, nos dicen locos o extraños o raros a los comandos. A lo mejor lo somos, porque en cada uno de nuestros actos le ponemos un poquito de locura. Pero esa locura está sustentada filosóficamente. En la vida de todo el planeta existen dos profesiones consagradas: una, el sacerdocio; la otra, la vida militar. Cuando nosotros internalizamos que tenemos una profesión consagrada por la patria, nos vemos en la obligación de ofrendar la vida por el cumplimiento de la misión", dijo.

"A lo mejor para mucha gente cuando nosotros decimos 'cumplo la misión o fracaso en el intento, pero entrego mi vida por el Perú', a lo mejor no nos comprenda. Eso lo sentimos, lo pensamos y, lo más importante, lo hacemos. Valer se convirtió en un escudo humano para Tudela, canciller de la República y lo logramos sacar. Creo que con esa operación se liberó al Perú", añadió.

TOMA DE REHENES

El grupo terrorista MRTA tomó a cientos de rehenes durante una ceremonia en la residencia del embajador japonés en Lima en diciembre de 1996 y mantuvo a 72 de esos cautivos por casi 4 meses hasta el 22 de abril de 1997, en que los militares ejecutaron el operativo de rescate en esa casa, ubicada en el distrito de San Isidro.

A raíz del ingreso de los comandos, a través de túneles subterráneos y haciendo uso de explosivos, los 14 secuestradores del MRTA murieron en el operativo, así como 2 militares y un rehén, en tanto que el entonces canciller y uno de los cautivos, Francisco Tudela, resultó herido en una pierna, al igual que otros rehenes que lograron escapar durante los primeros minutos del rescate.