El experto en temas de terrorismo, Pedro Yaranga, señaló este domingo que "históricamente" aún no se le he ganado al terrorismo a nivel militar en el país, y tampoco en lo "político y social", tras comentar la emboscada a policías en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).



En entrevista con La Rotativa del Aire, Pedro Yaranga aclaró que gran parte de la población desconoce que en el Vraem actúa el brazo armado de los remanentes de Sendero Luminoso, denominado 'Militarizado Partido Comunista del Perú', mientras que otro grupo opera en las ciudades bajo la etiqueta del Movadef en sus distintas denominaciones.



"Históricamente todavía no hemos ganado al nivel militar, menos a nivel político y social, al terrorismo. Mucha gente se equivoca, especialmente los políticos en Lima y también en provincias, incluido el Vraem, que el terrorismo ya terminó hace años, que solamente es un grupo de narcoterroristas y algunos hasta dicen que son sicarios del narcotráfico. Hemos olvidado totalmente, nos hemos alejado de la realidad, cuando el terrorismo continúa desde hace más de 40 años", dijo.



Pedro Yaranga explicó que el "ataque sanguinario" en Natividad, localidad del distrito de Pichari, de la provincia cusqueña de La Convención, es una "clásica emboscada" con participación de gente de mucha experiencia y de mandos importantes.



"Ataque, contención y remate y eso se ha dado en el caso de Natividad. El remate es donde se asegura que todos estén muertos, por suerte uno que estaba dentro de la camioneta no corrió la misma suerte, el sobreviviente, pero en los demás casos sí de masacre total y luego arrasamiento de sus pertenencias, pertrechos y sus armas. Esto se repite cada cierto tiempo", indicó.

Falta trabajo de inteligencia

Para Pedro Yaranga estos remanentes terroristas tienen como objetivo principal lo político, sobre todo en un contexto de protestas y cuando un sector de la población intenta "golpear a la Policía".



"Lo que ellos están diciendo en otras palabras es: si ustedes en las ciudades no han podido diezmar, no han podido asesinar más policías, nosotros estamos presentes y esta es la prueba. Por lo tanto, estamos con ustedes. Una de las tareas que dejó Abimael Guzmán es estar presentes en todas las protestas cualquiera sea el obejtivo de las protestas, no para dirigir, no para manejar, pero sí para torcer la protesta", explicó.

Además, Pedro Yaranga sostuvo que no hay una "decisión política clara" en los últimos 15 años para acabar con los remanentes del terrorismo en el país y lamentó que durante el gobierno de Pedro Castillo hubo una "desarticulación de los aparatos de inteligencia".



"Y una buena operación no se puede hacer sin aparatos de inteligencia (....) Hay posibilidades y probabilidades de recuperar todo eso, ¿qué falta? Decisión política", manifestó.

