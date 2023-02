Dircote | Fuente: Andina

José Zavala, jefe de la Dircote, recalcó este martes que el atentado perpetrado contra siete policías en el Vraem fue un acto de terrorismo. En ese sentido informó que entre 10 a 15 miembros de Sendero Luminoso fueron los que atacaron a los efectivos y la mascota que viajaba con ellos con la finalidad de demostrar su vigencia en la zona.

"Ellos son terroristas del autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. Quieren demostrar su vigencia, el golpe en la operación 'Patriota' los golpeó mucho a ese pequeño grupo de insurgentes, si se les minimiza a este grupo no van a tener el dinero que ellos recaudan de los traficantes porque para mantener la guerra que ellos quieren enfrentar necesitan sostenerse", expresó en el programa Todo se Sabe de RPP Noticias.

José Zavala dijo que los policías realizaban sus actividades cotidianas en el Vraem y que los asesinos se ubicaron en puntos estratégicos para cometer su ataque, además de que se llevaron armamento de los efectivos.

"Este grupo que se desplaza por la margen izquierda del río Apurímac. Es una zona agreste donde es muy difícil que las fuerzas del orden lleguen por eso que ellos realizan ese trabajo de proselitismo, ingresan a los pueblos, piden apoyo. Ellos se han ubicado cuatro puntos de tiro en una curva muy concurrida donde siempre se desplazan las personas", sostuvo.

El jefe de la Dircote señaló que los terroristas también tienen sus informantes y planificaron por varios días este ataque pues no fue algo improvisado. Además, dijo que estos grupos pocas veces salen de su zona y que incluso algunos desean desertar.

𝐔𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐜𝐨𝐭𝐚 𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐮𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚. 🐶

Nuestro fiel amigo de cuatro patas 'Marquito' también recibió un merecido entierro en el #Vraem.

Gracias por tu lealtad y cariño canino.

¡Siempre te recordaremos! 🐾🕊️ pic.twitter.com/4eQh1Z1LuX — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 14, 2023

"Tenemos información de que hay chicos que quieren desertar porque no conocen nada de la civilización porque viven en el monte. No conocen lo que hay en la población. Cuando llegan a un pueblo les comentan que buscan retirarse, pero no tienen cómo", expresó.

Los siete efectivos recibieron un homenaje póstumo por parte del gobierno mientras que la mascota que viajaba con ellos también recibió una despedida por parte de la Policía Nacional y fue enterrada en la zona del Vraem.

Piden cambiar estrategias

El exministro del Interior, Rubén Vargas, consideró pertinente cambiar las estrategias para combatir al narcoterrorismo en el VRAEM, y darle el "control" del orden interno de la zona a la Policía Nacional.

“Se tomó la decisión política que el orden interno esté a cargo de las Fuerzas Armadas, pero tiene que revertirse esa situación. Es necesario invertir la estrategia y dar la responsabilidad del control interno del VRAEM a la Policía para que enfrente, con la Policía especializada, al narcotráfico”, señaló.

“El VRAEM es un problema de narcotráfico y necesitamos que la institución que constitucionalmente tiene esa responsabilidad, que es la Policía, asuma el control del VRAEM”, añadió.

Según Vargas, la Policía Antidroga debe pedir autorización de las FF.AA. para realizar operativos contra el narcotráfico. A su criterio, las operaciones de ese tipo “no pueden tener ese tipo de filtros” porque – insistió – “se desnaturalizan”.