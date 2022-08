Tras último operativo militar en el VRAEM, Pedro Yaranga señaló que lo más importante es la incautación de documentos senderistas | Fuente: SERGIO HARO | Fotógrafo: SERGIO HARO

La "Operación Patriota", llevada a cabo por las FF.AA. y la PNP en el VRAEM, el pasado 11 de agosto, ha tenido como resultado la incautación de documentación senderista además de ser un duro golpe militar contra los remanentes de dicha organización narcoterrorista.

Al respecto, el periodista Pedro Yaranga consideró que aquellos remanentes "siguen el mismo proyecto político" que tuviera Sendero Luminoso cuando inició sus acciones de terror en Chuschi, Ayacucho, allá por 1980.

Infiltración en partidos regionales

Según Yaranga, se trata de "remanentes" no de "escisiones", ya que estos grupos tienen el mismo objetivo de tomar el poder.

"Actualmente, estos autodenominados como militarizado Partido Comunista del Perú señalan que, si bien es cierto el proyecto inicial fue tomar el poder a través de las armas, no descartan la posibilidad de infiltrarse en pequeños partidos políticos, principalmente regionales, y luego tomar el poder a través de las elecciones, cosa que no era de uso común en Sendero Luminoso", explicó el periodista especializado en narcoterrorismo.

En ese sentido, consideró que es importante "no olvidar" que esta organización, "luego de más de 40 años", sigue activa y "no terminó en el año 2000". Además, consideró que el "binomio narcotráfico-terrorismo" con el que opera no inició con los Quispe Palomino.

"Ese binomio se inicia, por lo menos, a fines del año 82 cuando Abimael Guzmán y toda la cúpula estaban desesperados porque no tenían mayores recursos (…) Inicialmente controlan el Huallaga, después controlan el VRAEM y todos los gastos ahí se equipararon. De esa forma, ellos pudieron avanzar", sostuvo.

Operación Patriota no fue un fracaso

Respecto a la última operación en el VRAEM, Yaranga consideró que lo más resaltante es la incautación de documentación senderista que permitirá conocer el estado actual de la organización terrorista.

"Podría resaltar cosas como la incautación de las armas (...), pero más que eso el tema de la documentación, de la información. La única forma de saber cómo están ellos es conociendo la producción de sus documentos y en las laptops y dispositivos USB hay información bastante fresca. Eso va a llevar un tiempo de análisis, pero los grupos especializados podrán alimentarse para operativos posteriores", señaló.

Asimismo, consideró que la operación fue "netamente militar" y no tanto "una operación de inteligencia".

"La mejor forma de dar golpes contundentes a esta organización es utilizando métodos no convencionales. A lo largo de los años, por ejemplo, en el abatimiento de los camaradas William, Alipio y Gabriel, se ha demostrado que con un trabajo puntual de inteligencia sí es posible dar golpes contundentes, sin ningún costo para las FF.AA. y la PNP. Para mí, esos son los mejores operativos", remarcó.

Falta decisión del Ejecutivo

En esa línea, consideró que "al único que hay que llamarle la atención" es al Ejecutivo por su "falta de toma de decisiones".

"Si bien es cierto, en el camino se ha cometido una serie de errores, eso debe servir para mejorar en cuanto a la estructura misma de estos grupos especializados (…) No solo es juntar a los mejores hombres de las FF.AA. y la PNP para determinados operativos, eso debe ser una escuela permanente", señaló.

Al respecto, subrayó que "así como se avanza en obras públicas", también "debería ser en cuanto al tratamiento del terrorismo y narcotráfico".





