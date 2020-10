Presidente del Congreso, Manuel Merino, pide calma a la población sobre pedido de vacancia. | Fuente: Facebook/Manuel Merino

Desde Tumbes, el presidente del Congreso, Manuel Merino, se pronunció respecto al segundo pedido de vacancia en contra del presidente Martín Vizcarra y aseguró que esto no afectará las elecciones generales del 2021.

“Una vacancia presidencial en el momento que estamos no afecta las elecciones. Las elecciones ya fueron convocadas y no hay peligro, no se pueden suspender. Descartemos que un tema de vacancia afectará las elecciones”, dijo.

Merino dejó en claro que las elecciones son organizadas por instituciones independientes como la Onpe por lo que no hay de qué preocuparse.

Además, agregó que su partido Acción Popular ha denunciado al presidente Martin Vizcarra por acusarlos de que querer perturbar las elecciones.

El presidente del Congreso explicó que el proceso de vacancia tiene sus etapas y aún falta votar su admisibilidad.

“El pedido de vacancia no lo presenta el presidente de Congreso, lo han hecho tres bancadas y para la admisibilidad se necesita de 52 votos y eso se someterá a votación la próxima semana”, indicó.