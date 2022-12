Agentes de Serenazgo exigen el pago de sus sueldos | Fuente: RPP

Unos 25 trabajadores de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Tumbes retuvieron a empleados de la misma comuna del área de administración. La razón de esta medida se debe a que ellos exigen el pasado de sus salarios del mes de diciembre en el sector público, pues de no hacerlo hasta hoy les van a pagar como devengados y deberán esperar tres meses.

RPP Noticias pudo conocer que los trabajadores del sector administración no pueden salir hasta llegar a un acuerdo con el personal de Serenazgo. El sueldo de ellos es alrededor de 1 200 soles.

Uno de los agentes de Serenazgo explicó que esperaban sus pagos, pero al final no ocurrió, pese a que ellos advertían a las autoridades sobre el problema. Se conoce que el alcalde de Tumbes también se encuentra en las negociaciones.

"Nosotros somos del proyecto que es Meta. Nosotros ya hemos cumplido desde ayer. Lo que estamos esperando es nuestro pago, porque ya el otro año viene lo que es el devengado y esto no te sale en enero o febrero, demora cerca de tres meses. La mayoría de nosotros somos padres de familia. Somos 25 efectivos y nuestro sueldo es de 1 200 cada uno. Desde ayer venimos esperando. Es algo injusto que nosotros estemos rogando que nos paguen, porque en gobiernos anteriores no nos ha pasado esto. Solamente nos deben un mes, pero hemos estado peleando que nos paguen", expresó uno de los serenos que piden su remuneración.

Así se dio la situación en la sede municipal | Fuente: RPP

Problemas del agua en la ciudad

Por otro lado, el electo alcalde provincial de Tumbes, Hildebrando Antón Navarro, informó que una de las prioridades en su próxima gestión municipal será afrontar la problemática del agua potable.

En diálogo con Ampliación de Noticias Regional, la autoridad consideró necesario que el Gobierno nacional asigne los recursos suficientes para tomar acciones a favor de la población. “No solamente es la escasez. El río, que es la fuente del suministro de agua potable, está contaminado con metales pesados”, afirmó.

Reveló que, a la fecha, hay un déficit de dos a tres millones de soles en relación a este servicio. “Un grueso de la población no tiene agua 6 meses o un año y los sectores donde hay, es por horas nada más. Entonces, esto genera un malestar porque el agua es una contraprestación. Y, si no hay el servicio, no se puede cancelar. Entonces, se necesita mayor inversión”, señaló.