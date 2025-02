Ecuador sigue sin reabrir su frontera terrestre con Perú tras elecciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A un día de haberse celebrado las elecciones generales en Ecuador, el país norteño sigue sin reabrir la frontera terrestre con Perú, en lado del Puente Internacional Aguas Verdes-Huaquillas, según corroboró el corresponsal de RPP en Tumbes.

El Gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa decretó el cierre de las fronteras terrestres con Perú y Colombia desde el sábado 8 hasta el lunes, 10 de febrero, como una medida de seguridad adicional para la celebración de las elecciones generales en el país norteño.

El día de la reapertura llegó y en el cruce fronterizo hay más preguntas que respuestas, puesto que los peruanos siguen sin poder cruzar al país norteño.

Inicialmente, el contingente de militares y policías ecuatorianos, quienes han instalados cercos en el citado puente internacional, les dijeron a los connacionales que la frontera sería abierta desde el mediodía y, después, dijeron que sería a la medianoche.

“Estoy esperando desde ayer y no me dejan. Me dicen que no puedo entrar”, comentó a RPP una comerciante peruana.

Cabe precisar que Ecuador sí permite el ingreso de sus connacionales que presenten sus documentos respectivos.

Daniel Noboa y Luisa González a punto de ir a la segunda vuelta en Ecuador

Las elecciones presidenciales de Ecuador se resolverían en una segunda vuelta el domingo 13 de abril que volverá a enfrentar al actual presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y a la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, quienes ya protagonizaron el balotaje de las elecciones extraordinarias de 2023.

En los comicios celebrados ayer, domingo, Noboa y González concentraron el 88,27 % de los votos válidos, lo que constata la polarización que ha caracterizado a este proceso desde su campaña electoral, que giró siempre en torno a ellos dos pese a haber otros catorce candidatos en contienda.

Con un avance del 83,75 % en el escrutinio, el candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) logró el 44,63 % de los votos válidos, mientras Luisa González obtuvo el 43,81 %.