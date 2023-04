El presidente de la Cámara de Comercio de Aguas Verdes, Gerardo Risco, espera que en las próximas horas se pueda reanudar las actividades con normalidad en la ciudad. | Fuente: RPP

El 99 % de los comerciantes del emporio comercial de Aguas Verdes acata este martes un paro regional en Tumbes en espera de la atención del Ejecutivo.

Así lo informó Gerardo Risco, presidente de la Cámara de Comercio de Aguas Verdes y Zarumilla a RPP Noticias.



El empresario indicó que los comerciantes vienen atravesando durante los últimos años una grave crisis económica, no solo a consecuencia de la pandemia de la COVID-19, sino también por los estragos de las lluvias. Esto luego que el tránsito fuera interrumpido para los proveedores y consumidores provenientes de Ecuador.



Bloqueos y piquetes

Tanto comerciantes como autoridades y la sociedad civil tomaron por algunos momentos el Puente Internacional que une las ciudades de Huaquillas (Ecuador) con Aguas Verdes.

Los manifestantes garantizaron el tránsito peatonal, pero no el de vehículos. Sin embargo, se espera que en las próximas horas se pueda reanudar las actividades.



Además, mantienen piquetes de bloqueos en diferentes puntos de la Panamericana Norte tanto en el eje vial como en el puente de ingreso a Aguas Verdes.



Los comerciantes de Tumbes también solicitan un apoyo para pagar las deudas que se han generado durante estos años para las diferentes campañas.



Cabe indicar que la reactivación económica en este sector alcanza solo el 25 %, según precisó Gerardo Risco.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Dra. Sonia Zevallos, médico psiquiatra - responsable de la dirección de adultos y adultos mayores del instituto nacional de salud mental, indicó que el estrés es una reacción que tenemos en nuestro organismo como respuesta ante una situación que nos genera tensión, no solo por la intensidad de la situación si no por la frecuencia. Así mismo manifestó que el primer paso en una situación de salud mental debería ser con el psiquiatra y no el psicólogo pero eso no se hace por que no hay suficiente número de psiquiatras.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter