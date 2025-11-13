Tumbes: el dramático rescate de un pescador en el mar en Puerto Pizarro [VIDEO]

Según el testimonio que ofreció el pescador ante las autoridades, retornaba de una faena de pesca junto a su tío en una embarcación artesanal pequeña, la cual se volteó por el golpe de las olas.

Un pescador fue rescatado tras caer de su embarcación al mar a la altura de las costas de Puerto Pizarro, región Tumbes, informó la Marina de Guerra.

El pescador fue identificado como Jhoan Vicente Salazar Infante, quien según su testimonio ante las autoridades, retornaba de una faena de pesca junto a su tío en una embarcación artesanal pequeña, la cual se volteó por el golpe de las olas.

Después de algunos minutos, una embarcación de la Marina de Guerra del Perú que transitaba por la zona pudo visualizar las señales de auxilio de una persona y acudió al rescate.

Ambos pescadores fueron trasladados a tierra firme, donde recibieron atención médica inmediata y lograron recuperarse del fuerte susto.

Producto del accidente, su única herramienta de trabajo quedó seriamente dañada, además de perder toda su pesca y materiales, lo que representa una pérdida económica de aproximadamente cuatro mil soles.